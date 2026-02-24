Sine Móvel atende em três locais de Curitiba nesta terça-feira

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Sine Móvel, serviço itinerante de atendimento ao trabalhador, estará disponível em três locais de Curitiba nesta terça-feira (24). Os atendimentos acontecem das 9h às 15h na Agência do Migrante (Centro), na Rua da Cidadania Cajuru e no Terminal Portão.

Na Agência do Migrante, localizada na Rua Marechal Deodoro, 806, no Centro, o Sine Móvel oferecerá seus serviços aos cidadãos. Já na Regional Cajuru, o atendimento será realizado na Rua da Cidadania, situada na Avenida Prefeito Maurício Fruet, 2150. A terceira opção é o Terminal Portão, na Avenida República Argentina, 3464.

O Sine Móvel é uma iniciativa da Prefeitura de Curitiba para facilitar o acesso dos cidadãos aos serviços de intermediação de mão de obra, cadastro de trabalhadores e orientações sobre seguro-desemprego. Ao levar o atendimento para diferentes regiões da cidade, o serviço busca atender a população de forma mais próxima e conveniente.

Para utilizar os serviços do Sine Móvel, os interessados devem levar documentos pessoais como RG, CPF e carteira de trabalho. É recomendável também apresentar comprovante de residência atualizado para facilitar o cadastro ou atualização de dados.