Sine móvel atende em três locais de Curitiba nesta sexta-feira

O Sine móvel de Curitiba realiza atendimentos em três pontos da cidade nesta sexta-feira (12). Os locais são: Colégio Estadual João Bettega no Novo Mundo, Complexo Social de Curitiba no Atuba e Rua da Cidadania Matriz no Centro. O horário de funcionamento é das 9h às 15h.

O serviço itinerante do Sine (Sistema Nacional de Emprego) oferece cadastro e encaminhamento para vagas de emprego, além de orientações sobre seguro-desemprego. É recomendado que os interessados levem documentos pessoais como RG, CPF e carteira de trabalho.

Além do Sine móvel, a Prefeitura de Curitiba disponibiliza outros serviços itinerantes nesta sexta-feira:

Outros serviços móveis disponíveis

– Coleta de lixo tóxico: Terminal Santa Felicidade, das 7h30 às 15h

– Espaço Empreendedor Móvel: Rua Visconde do Serro Frio, 80 – Pinheirinho, das 9h às 16h

– URBS Móvel: Mercado Municipal Capão Raso, das 10h30 às 15h

A população também pode aproveitar as feiras de artesanato no Cajuru (14h às 20h) e Pinheirinho (10h às 17h), além das feiras livres em diversos bairros da cidade ao longo do dia.