Sine Móvel atende em três locais de Curitiba nesta segunda-feira

O Sine Móvel, serviço itinerante de atendimento ao trabalhador, estará disponível em três pontos de Curitiba nesta segunda-feira (9). As unidades móveis estarão no CRAS Vila Sandra (CIC), na Praça Osório (Centro) e na Rua da Cidadania do CIC, das 9h às 15h.

O serviço oferece cadastro e encaminhamento para vagas de emprego, além de orientações sobre seguro-desemprego e carteira de trabalho digital. Para ser atendido, é necessário apresentar RG, CPF e carteira de trabalho (física ou digital).

Além do Sine Móvel, a Prefeitura de Curitiba disponibiliza outros serviços itinerantes nesta segunda-feira:

Coleta de lixo tóxico

O caminhão da coleta de lixo tóxico estará no Terminal Caiuá, na Rua Raul Pompéia, entre as ruas Durval Leopoldo Landal e Hilda Cadilhe de Oliveira, das 7h30 às 15h. O serviço recolhe resíduos domésticos perigosos como pilhas, baterias, tintas, solventes e medicamentos vencidos.

Outros serviços

O Consultório na Rua atenderá no Largo da Ordem, das 9h às 12h, oferecendo atendimento médico e psicossocial à população em situação de rua.

As feiras Nossa Feira estarão na Praça Dezenove de Dezembro (Centro), das 10h às 18h, e na Rua Dona Barbara Cid (Uberaba), das 15h às 20h, com venda de produtos frescos diretamente dos produtores rurais.