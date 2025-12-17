Sine Móvel atende em três locais de Curitiba nesta quinta-feira

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Sine Móvel, serviço itinerante de atendimento ao trabalhador, estará disponível em três locais de Curitiba nesta quinta-feira (18). O atendimento acontecerá das 9h às 15h nos terminais Centenário (Cajuru) e Fazendinha, além da Ação Social Irmandade sem Fronteiras, no Boqueirão.

No Terminal Centenário, o Sine Móvel ficará na Rua Filipinas, 655. Já no Terminal Fazendinha, o atendimento será na Rua Alfredo José Pinto, 1900. Para quem estiver no Boqueirão, o serviço estará disponível na Rua Carlos de Laet, 5225.

O Sine Móvel oferece serviços como cadastro e encaminhamento para vagas de emprego, orientação sobre seguro-desemprego e emissão de carteira de trabalho digital. É recomendado que os interessados levem documentos pessoais como RG, CPF e carteira de trabalho (física ou digital).

Além do Sine Móvel, a Prefeitura de Curitiba disponibiliza outros serviços itinerantes pela cidade nesta quinta-feira, como coleta de lixo tóxico, URBS Móvel e Consultório na Rua, em diferentes locais e horários.