Sine Móvel atende em dois pontos de Curitiba nesta quarta-feira

O Sine Móvel, serviço itinerante de atendimento ao trabalhador, está disponível em dois locais de Curitiba nesta quarta-feira (28). As unidades móveis estão instaladas no Terminal Fazendinha, na Rua Carlos Klemtz, e na Praça Osório, no Centro, das 9h às 15h.

O serviço oferece oportunidades de emprego e orientações sobre seguro-desemprego, carteira de trabalho digital e outros serviços relacionados ao mercado de trabalho. Os interessados devem levar documentos pessoais como RG, CPF e carteira de trabalho (física ou digital).

Além do Sine Móvel, outros serviços itinerantes da Prefeitura de Curitiba estão disponíveis em diferentes pontos da cidade hoje:

Outros serviços itinerantes

– Coleta de Lixo Tóxico: Terminal Santa Cândida, das 7h30 às 15h

– URBS Móvel: Av. Paraná, próximo ao Terminal Santa Cândida, das 10h30 às 15h

– Consultório na Rua: FAS SOS (Rua Presidente Afonso Camargo, 177), das 9h às 16h

A Prefeitura também realiza hoje feiras de artesanato, feiras livres e orgânicas em diversos bairros, além do programa Câmbio Verde em várias regiões da cidade. Os horários e locais específicos podem ser consultados no site oficial da Prefeitura de Curitiba.