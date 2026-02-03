Sine Móvel atende em dois locais de Curitiba nesta terça-feira

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Sine Móvel, serviço itinerante de atendimento ao trabalhador da Prefeitura de Curitiba, estará disponível em dois pontos da cidade nesta terça-feira (3). As unidades móveis estarão na Rua da Cidadania CIC, na Rua Orlando Luís Lamarca, 438, e no Terminal Santa Cândida, na Av. Paraná, 4818.

O atendimento em ambos os locais será das 9h às 15h. O Sine Móvel oferece serviços como cadastro e encaminhamento para vagas de emprego, orientação sobre seguro-desemprego e emissão de carteira de trabalho digital.

Além do Sine Móvel, a Prefeitura disponibiliza outros serviços itinerantes pela cidade nesta terça-feira:

Coleta de lixo tóxico e feiras

A coleta de lixo tóxico domiciliar acontece no Terminal Boqueirão, na Rua Zonardy Ribas, das 7h30 às 15h. Já as feiras livres e orgânicas ocorrem em diversos bairros, como Bigorrilho, Boa Vista, São Francisco e Alto da Glória, em horários variados ao longo do dia.

O programa Câmbio Verde, que troca recicláveis por alimentos, atende em 14 pontos da cidade, incluindo os bairros Portão, Lindóia, Sítio Cercado, Xaxim e Cajuru. Os horários variam entre 9h e 16h, dependendo da localidade.

A Prefeitura recomenda que os cidadãos interessados em utilizar esses serviços verifiquem os horários específicos de cada atividade nos locais mais próximos de suas residências.