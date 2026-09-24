Show de Rick e Renner cancelado em Curitiba: como pedir reembolso

Após a morte do cantor Rick Sollo, que fazia dupla sertaneja com Renner, a produtora Plateia Oficial confirmou nesta quarta-feira (23) o cancelamento do show de Rick & Renner que ocorreria no dia 10 de outubro, no Teatro Positivo, em Curitiba.

Os clientes que adquiriram ingressos podem pedir o reembolso dos valores diretamente pelo DiskIngressos, responsável pela venda das entradas. Para mais informações sobre o procedimento de reembolso, a recomendação é entrar em contato com os canais oficiais de atendimento da empresa pelo número do SAC: (41) 3315-0808.

A produtora também lamentou o falecimento: “Uma perda irreparável, que deixa um vazio enorme em todos nós. Sabemos o quanto esse encontro era esperado por tantos fãs, e é com o coração apertado que precisamos comunicar essa decisão. Mesmo em meio à tristeza, precisamos seguir, levando conosco as lembranças, as músicas e todo o carinho que sempre tivemos por essa história”, afirmou em comunicado publicado nas redes sociais.

Rick Sollo está entre as vítimas fatais da queda de um helicóptero nesta segunda-feira (21) na Serra Catarinense, próximo à cidade de Urubici, no sul do estado. O tempo na região era ruim e as buscas começaram a ser realizadas após a aeronave desaparecer dos radares.

O cantor tinha negócios imobiliários em Santa Catarina e participaria de um almoço. Além de Rick, também morreram o empresário Bruno Avelar, anfitrião do passeio, o videomaker Paulo Soares, o piloto e o copiloto.