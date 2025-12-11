Show de patinação Estrelas do Natal terá sessão extra em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O espetáculo gratuito de patinação artística Estrelas do Natal, que acontece na Praça Oswaldo Cruz em Curitiba, terá uma sessão extra no sábado (13/12) às 18h30. O agendamento para esta nova apresentação será aberto nesta sexta-feira (12/12), às 10h, através do site Guia Curitiba.

A atração, que integra a programação do Natal de Curitiba 2025, já havia esgotado os 4 mil ingressos disponíveis para as sessões regulares, que acontecem de quinta-feira (11/12) a domingo (14/12), às 20h. O show tem duração de 55 minutos e conta com um elenco de 38 patinadores da Superarte Patinação, incluindo campeões mundiais, nacionais e sul-americanos.

O espetáculo promete transformar o ginásio da Praça Oswaldo Cruz em um palco que une luz, música e movimentos precisos de patinação. Os atletas, de diversas idades, realizam saltos, giros, trabalhos de pés e levantamentos, proporcionando uma experiência para toda a família.

Em caso de mau tempo, as atrações ao ar livre do Natal de Curitiba, incluindo este espetáculo, podem ser suspensas, canceladas, adiadas ou transferidas para locais cobertos. A programação natalina da cidade ocorre de 24 de novembro a 6 de janeiro, com apresentações até 23 de dezembro.