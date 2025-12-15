Show da Disney estreia em Curitiba e atrai turistas para o Natal

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O espetáculo ao vivo “Disney Celebra: Um Natal Inesquecível” estreia nesta terça-feira (16/12) em Curitiba, marcando a primeira apresentação oficial da Disney no Brasil. O show, que acontece no Centro de Eventos Positivo no Parque Barigui até 23 de dezembro, é uma das principais atrações do Natal de Curitiba 2025.

Com ingressos esgotados em apenas cinco horas, o evento atraiu grande interesse do público. Dados da Ticketmaster revelam que 40% dos espectadores vêm de fora de Curitiba, principalmente de São Paulo, Florianópolis e Rio de Janeiro, impulsionando o turismo na cidade.

O espetáculo conta com personagens icônicos como Mickey, Minnie, Pluto e Pato Donald, além de um elenco de 30 artistas. Serão realizadas três apresentações diárias, às 11h, 16h e 20h. Nos três primeiros dias, as sessões matinais serão exclusivas para alunos da rede municipal de educação.

Além do show principal, o evento oferece atrações gratuitas como o Parque Mágico, com espaços temáticos para fotos, e o Disney+ Open Air, com exibições de filmes ao ar livre. Essas atividades também ocorrem até 23 de dezembro no Parque Barigui.

O Natal de Curitiba 2025 inclui diversas outras atrações pela cidade, como feiras especiais, carrosséis, apresentações artísticas e decorações natalinas em vários pontos turísticos. A programação completa se estende de 24 de novembro a 6 de janeiro, com a maioria dos eventos acontecendo até 23 de dezembro.