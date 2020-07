Para evitar ao máximo o contato entre lojistas e clientes, o shopping Estação buscou inspiração de uma modalidade popular nos Estados Unidos e Europa e lançou o serviço de retirada de produtos por lockers — que são armários trancados por senhas em que os lojistas depositam as compras feitas em ambiente virtual pelos clientes.

Os lockers do Estação são fechados por uma única senha de uso único. Logo após a compra, o cliente recebe a senha numa mensagem, junto com instruções de uso. A retirada da compra fica disponível por até 48 horas.

Para a gerente de marketing do shopping, Raphaela Zattar, a iniciativa é inédita em Curitiba. “O momento fez a experiência digital do cliente ganhar força. Não temos dúvidas de que é um comportamento que veio para ficar e por isso estamos adotando medidas para acelerar a transformação digital do shopping”, salienta Zattar.

O serviço de locker do Shopping Estação fica disponível de segunda a sexta, das 12 às 20 horas, no primeiro piso do estacionamento (G3).

Drive-thru

O shopping também conta com o serviço de entregadores para os lojistas. Os clientes que realizam compras via on-line, fazem o agendamento para a retirada do produto diretamente com a loja, por meio dos canais digitais de atendimento. O entregador do shopping, com máscara, realiza a entrega por drive-thru. Assim, os clientes não precisam descer do carro e também mantém o mínimo contato com os funcionários do shopping.

Os produtos são entregues com horário agendado no primeiro piso (G3) do estacionamento, próximo às cancelas de entrada. Confira a lista completa das lojas e os contatos para comprar de casa: https://www.shoppingestacao.com.br/compra-online.