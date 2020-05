Poucas horas depois de anunciar que iria retomar suas atividades comerciais neste sábado (2), o Shopping São José, maior estabelecimento do tipo na Região Metropolitana de Curitiba, voltou atrás. Após causar alvoroço com a decisão e provocar críticas e elogios nas redes sociais, os administradores recuaram até que a Secretaria da Saúde formalize as regras para prevenção da covid-19.

O Decreto Municipal n° 3.800 de 30/04/20202, da Prefeitura de São José dos Pinhais, publicado no final da tarde de quinta-feira (30), autorizou a reabertura de shopping, detalhando uma série de regras específicas. Os gestores do empreendimento estavam na expectativa de que já houvesse a confirmação e validação destas regras também pela Secretaria de Estado da Saúde. Entretanto, até o momento ainda não houve manifestação formal da Sesa a respeito.

Por precaução, temendo eventuais sanções pela decisão polêmica, o shopping adiou a reabertura de suas portas.

