Assim como nos últimos dias, a sexta-feira (29) deve ter um clima bem típico de verão: calor e chuva, principalmente no período da tarde, em várias cidades do Paraná. Em Curitiba, os termômetros devem chegar aos 26ºC, o que significa uma temperatura um pouco mais amena também.

De acordo com o Simepar, a atmosfera continua com os padrões semelhantes ao registrado ao longo desta semana, com tempo quente e abafado. Junto disso, o céu também continua com muitas nuvens e temporais isolados são esperados por todo o estado.

No litoral paranaense, os termômetros vão ultrapassar os 30ºC nesta sexta-feira. Em Paranaguá, por exemplo, pode chegar aos 33ºC. Apesar disso, a chuva também continua marcando presença. Veja a previsão do tempo para as cidades paranaenses:

Foto: Simepar.

Essa mesma condição atmosférica continua no final de semana, até pelo menos o começo da semana que vem. Conforme a previsão, entre sábado (30) e segunda-feira (1º), chuvas são ainda esperadas devido ao fluxo de umidade e pelas altas temperaturas.