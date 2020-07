Sexta-feira (10) será de falta de água em bairros de Curitiba e região metropolitana por causa do rodízio no abastecimento. Além de Curitiba, serão afetados moradores de Almirante Tamandaré, Campina Grande do Sul, Campo Magro, Colombo, Fazenda Rio Grande, Quatro Barras, Pinhais, Piraquara e São José dos Pinhais.

Segundo a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), a medida começa às 16h de sexta-feira e segue até às 4h do dia 12. A exceção fica em parte de Colombo, que terá o retorno às 14h do dia 11.

Lembrando que algumas áreas seguem com resquícios do rodízio de quarta-feira (8) e também pelo de quinta-feira.

**Bairros que aparecem repetidos podem ser afetados em diferentes áreas.

Rodízio de sexta-feira (10) Veja as regiões afetadas!

Curitiba

*Área da Gravidade do Reservatório Cajuru: Jardim Botânico, Rebouças, Centro, Cristo Rei, Hugo Lange, Prado Velho, Juvevê, Alto da XV.

*Área do Recalque do Reservatório Mercês: Abranches, Bom Retiro, Mercês, Pilarzinho, São Lourenço, Vista Alegre, Cascatinha, Mercês.

*Área do Recalque Baixo do Reservatório Santa Felicidade: Cascatinha, Santa Felicidade, São João.

*Área do Recalque Médio do Reservatório Santa Felicidade: Santa Felicidade, Butiatuvinha.

*Área da Gravidade do Reservatório São Braz: Cascatinha, Santa Felicidade, São Braz.

*Área da Gravidade do Reservatório Parolin: Água Verde, Fanny, Guaira, Parolin, Prado Velho.

*Área do Recalque do Reservatório Tatuquara: Campo de Santana, CIC, Ganchinho, Pinheirinho, Sítio Cercado, Tatuquara, Umbará.

Almirante Tamandaré

*Área do Recalque Baixo do Reservatório Santa Felicidade: Tanguá.

* Tranqueira, Parque Timbu, Jardim Areias, Vila Capivara dos Manfrom.

Campina Grande do Sul

*Área do Recalque Faria – Jardim Nezita do Reservatório Colônia Faria: Eugênia Maria, Vila Chacrinha, Vila Santa Cecilia, Jardim Graciosa, Jardim Paulista, Jardim Nossa Senhora das Graças, Joana Olimpia, Moradias Timbu, Santa Rita de Cassia, Oswaldo Florêncio, Vila Cosme.

*Área do Recalque do Reservatório Jardim Nezita: Jardim Graciosa, Jardim Ipanema, Jardim Nezita, Jardim Paulista, Jardim Santa Fé, Jardim Nossa Senhora das Graças, Timbu Velho, Vila Cosme.

Campo Magro

*Área do Recalque Médio do Reservatório Santa Felicidade): Boa Vista.

*Área do Booster Boa Vista: Boa Vista.

*Área do Booster Santa Cecília: Boa Vista.

Colombo

*Área da Gravidade 1 do Reservatório Vila Guarani): Mauá, Guaraituba, Palmital, Vila Zumbi, Guarani, Maracanã.

*Área do Recalque do Reservatório Colônia Faria: Monte Castelo, Colônia Faria, Rincão, Canguiri, Guaraituba.

*Área do Recalque Faria – Jardim Nezita do Reservatório Colônia Faria: Bella Vista, Parque Industrial, Canguiri.

*Colombo – retorno previsto para às 14h do dia 11

*Área da Gravidade Colombo Sede: Butiatumirim, Fervida, São João, Santa Gema, Cercadinho, Serrinha, Itajacuru, Centro (parcial).

*Área da válvula Pau Brasil: Parque Embu.

Fazenda Rio Grande

*Área da Gravidade do Reservatório Centro Faz. Rio Grande: Eucaliptos, Hortência, Iguaçu, Nações, Santarém, Santa Terezinha.

*Área do Recalque do Reservatório Centro Fazenda Rio Grande: Dos Estados, Iguaçu, Santa Terezinha, Jardim São Lourenço, Jardim Brilhante, Jardim Kokubo, Ipê, Eucaliptos, Nações.

Quatro Barras

*Área do Recalque Faria – Jardim Nezita do Reservatório Colônia Faria: Graciosa, Nossa Senhora das Graças, Jardim Menino Deus, Jardim Creplive, Patrícia, Maria Alice, Menino Deus, Centro, Pousada 4 Barras, Jardim Orestes Tha, Loteamento Bosque Merhy, Itapira, Chácaras São Sebastião, Florestal, Jardim Acassia, Capininha, São Pedro.

*Área do Recalque do Reservatório Jardim Nezita: Graciosa, Nossa Senhora das Graças, Jardim Menino Deus.

Pinhais

*Área do Recalque do Reservatório da ETA Iraí: Rural, Vila Amélia 1 e 2, Maria Antonieta, Jardim Tropical, Planta Santa Catarina, Vila Nova, Bairro Holandês, Alves Corrêa, Jardim Havaí.

*Área do Recalque Faria – Jardim Nezita do Reservatório Colônia Faria): IAPAR, Palmital.

Piraquara

*Área do Recalque do Reservatório da ETA Iraí: Guarituba.

São José dos Pinhais

*Área do Recalque do Reservatório Cotia: Cachoeira, Campina do Taquaral Agarau, Campo Largo da Roseira, Cotia.

*Parte do Rio Pequeno, Iná, Fátima.

Áreas de recalque e de gravidade

Área de Recalque: É toda região que geograficamente fica a uma altitude acima do que o reservatório de água da Sanepar, necessitando portando de bombeamento para que a água chegue até as residências.

Área de Gravidade: É toda região que geograficamente fica a uma altitude abaixo do que o reservatório de água da Sanepar, necessitando apenas da gravidade para que a água chegue até as residências.

Tem caixa d´água?

A Sanepar recomenda que as residências tenham uma caixa de água, conforme recomendação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A caixa d´água garante o abastecimento por cerca de 24 horas.

Faltou água e agora?

Quem ficar sem água podem entrar em contato com a Sanepar pelo Serviço de Atendimento ao Cliente, pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.