Pancadas de chuva devem marcar a sexta-feira (25) em Curitiba. Logo após o amanhecer o sol apareceu de forma tímida, entre nuvens, mas a previsão é de que com o dia mais aquecido se formem nuvens de chuva a partir do começo da tarde.

A semana termina com calor em Curitiba. A massa de ar que predomina no estado é estável. No entanto, o forte aquecimento e a concentração de umidade é que vai formar a chuva. O dia começou com 16°C e deve chegar a 28°C justamente no momento em que está prevista a primeira pancada de água do dia.

Como fica o tempo no Interior e litoral?

No litoral, a situação será a mesma de Curitiba: calor e previsão de pancadas de chuva a partir da tarde. Em Matinhos, o dia chega a 31°C

No interior do Paraná, o calor vai ser ainda mais forte. Londrina, no Norte do estado, tem previsão de temperatura máxima de 33°C, mas o dia vai ser de sol. Em Cascavel, no Oeste, a máxima será de 27°C.