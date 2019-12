A Superintendência de Trânsito (Setran) de Curitiba faz nesta sexta-feira (20) o último leilão de carros apreendidos do ano. São nove carros e seis motos que serão comercializados. Há moto com lance mínimo de R$ 500 e carros a partir de R$ 1 mil.

Dois carros de luxo chamam a atenção no leilão. Uma BMW X3 ano 2008/2009 cujo lance no início da manhã estava em R$ 20 mil; e uma Mercedes-Benz C180k ano 2006/2007 com lance em R$ 18,8 mil na manhã desta quinta.

O pregão eletrônico será pelo site do leiloeiro a partir das 11h. Quem quiser avaliar as condições dos veículos pode ir ao pátio da Setran nesta quinta 919) até as 16h. O pátio fica na Rua Alberto Klemtz, 310, no bairro Portão.