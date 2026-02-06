Setor de Orgânicos do Mercado Municipal de Curitiba completa 17 anos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O primeiro Setor de Orgânicos instalado dentro de um mercado público no Brasil completa 17 anos de atuação no Mercado Municipal de Curitiba no dia 12 de fevereiro. Desde sua criação em 2009, o espaço se consolidou como referência nacional em saúde, sustentabilidade e economia circular, reunindo 11 permissionários que atuam em diferentes frentes, de hortifrútis frescos a cosméticos naturais.

O local se destaca pela oferta de itens com certificação orgânica e monitoramento constante, garantindo qualidade e procedência. Os produtos disponíveis vão além da simples ausência de agrotóxicos, sendo produzidos de forma sustentável e respeitando o meio ambiente.

Para marcar a data, o Mercado Municipal realiza dois eventos abertos ao público. No dia 7 de fevereiro, sábado, às 11h, haverá uma aula-show com a chef Iracema Bertoco, do Centro Europeu. Já no dia 12, data oficial do aniversário, acontecerá uma exposição especial de marcas sustentáveis, além da tradicional comemoração com bolo elaborado com ingredientes orgânicos.

A celebração ocorre em um momento em que o Paraná se destaca como líder nacional em produção orgânica, com 4.510 produtores certificados, segundo dados do CNPO/Mapa. Além do Setor de Orgânicos do Mercado Municipal, Curitiba conta com 14 feiras orgânicas administradas pela Prefeitura, oferecendo uma variedade de produtos livres de químicos.

O Setor de Orgânicos do Mercado Municipal funciona de terça a sábado, das 8h às 18h, e aos domingos, das 8h às 13h, com acesso pela Rua da Paz, 608.