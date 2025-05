Sete bairros de Curitiba ficam sem água; veja a lista

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Sanepar informa que problemas operacionais podem afetar o abastecimento de água em bairros de Curitiba neste sábado (10). O abastecimento está comprometido no Sitio Cercado, Pinheirinho, Umbará, Campo de Santana, CIC, Ganchinho, além do Tatuquara.

A previsão é de normalização no abastecimento no período da manhã deste domingo (11), de forma gradativa. Em situações como esta, segundo a Sanepar, é essencial fazer o uso econômico da água. Podem ficar sem água durante este período principalmente os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel.

+ Leia mais: Não durma no ponto: estações-tubo serão desativadas segunda

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115,