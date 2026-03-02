Servidores podem aumentar poupança previdenciária com aportes voluntários

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Participantes da CuritibaPrev (Fundação de Previdência Complementar do Município de Curitiba) têm a opção de aumentar seus valores acumulados ao longo do ano por meio de aportes voluntários, além das contribuições obrigatórias mensais. Essa possibilidade permite que os servidores façam contribuições adicionais à sua previdência complementar a qualquer momento.

Os aportes voluntários não têm valor mínimo e podem ser feitos por PIX ou boleto. Para realizar a contribuição, o servidor deve informar o valor desejado e a data de pagamento pelo e-mail curitibaprev@curitibaprev.com.br. O diretor Financeiro da CuritibaPrev, Fellipe Pacheco de Oliveira, destaca que essa opção pode ser vantajosa para quem recebe recursos extras, como o 13º salário.

Além de aumentar a poupança previdenciária, os aportes voluntários oferecem benefício fiscal. As contribuições podem ser abatidas em até 12% da renda bruta anual na declaração do Imposto de Renda do ano seguinte, conforme regras da Receita Federal.

A CuritibaPrev oferece dois planos para os servidores municipais. O CuritibaPrev Plan 1 é destinado a novos servidores que ingressaram após 26 de setembro de 2017 e conta com patrocínio da Prefeitura. Já o CuritibaPrev Plan 2 é voltado para servidores que tomaram posse até essa data, com opções de plano migrante ou não migrante.

Servidores interessados em aderir ou obter mais informações sobre os planos podem agendar atendimento presencial pela Agenda online da Prefeitura de Curitiba.