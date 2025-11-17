Servidores municipais concluem curso de Libras para atender população surda

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Mais 20 servidores da Prefeitura de Curitiba estarão aptos a prestar atendimento básico em Libras (Língua Brasileira de Sinais) aos munícipes surdos a partir desta semana. Eles concluíram nesta terça-feira (18/11) o curso oferecido pela Central de Libras do Departamento dos Direitos da Pessoa com Deficiência (DPcD), vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano.

A iniciativa é relevante considerando que, segundo o IBGE, Curitiba tem 20.645 pessoas com limitações auditivas, sendo 6.114 com surdez total e 14.531 com surdez parcial, conforme dados do censo de 2022.

Letícia Cristine de Lima, educadora ambiental do Zoológico de Curitiba, destaca a importância do aprendizado: “É um curso básico, mas muito válido porque possibilita ajudar quem não ouve. As pessoas surdas ficam felizes com o nosso esforço para compreendê-las e orientá-las”.

Juba Machado, gestor da Rua da Cidadania da Matriz, ressalta que o curso permitiu aprofundar seus conhecimentos: “Estou entendendo que Libras é bem diferente de gestos, o que é uma ideia imprópria que muitos podem ter sobre essa língua”.

Cerca de 60 servidores municipais já participaram do curso de Libras Online este ano. Lidiane Rozendo, intérprete da Central de Libras do DPcD, explica: “Preparamos conteúdo para cinco aulas com 3 horas semanais, abordando temas como legislação, história do surdo e orientações para uma comunicação eficiente”.

As próximas turmas do curso serão abertas em 2026. Interessados devem ficar atentos ao site da Prefeitura para informações sobre inscrições e detalhes das novas turmas.