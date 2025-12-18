Servidores de Curitiba receberão reajuste de 5,17% a partir de janeiro

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba anunciou que servidores, aposentados e pensionistas receberão reajuste salarial de 5,17% a partir de janeiro de 2026. O percentual corresponde à inflação medida pelo IPCA/IBGE entre outubro de 2024 e setembro de 2025.

O projeto do Executivo foi aprovado pela Câmara Municipal e sancionado pelo prefeito Eduardo Pimentel. A lei foi publicada no Diário Oficial nesta quarta-feira (17/12). O reajuste beneficiará cerca de 46,7 mil servidores ativos e inativos vinculados ao Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Curitiba (IPMC).

Os valores retroativos referentes a novembro e dezembro de 2025, além do complemento proporcional do 13º salário de 2025, serão pagos em duas parcelas, nos meses de março e abril de 2026. Outras verbas, como o terço de férias e o auxílio-alimentação, também serão reajustadas no mesmo percentual.

Impacto financeiro e outras medidas

Segundo a prefeitura, o pagamento da data-base de 2025 em 2026 visa garantir a sustentabilidade financeira do município, equilibrando as questões orçamentárias com o atendimento à população. Em dezembro, a administração municipal também realizou o pagamento de R$ 109,3 milhões em licença-prêmio para 3.614 servidores ativos e aposentados.

Adicionalmente, 2.187 professores que recebiam valores abaixo do piso nacional tiveram seus salários complementados retroativamente a janeiro, com um custo de R$ 6,5 milhões para o município. O piso nacional para professores com jornada de 40 horas semanais em 2025 foi definido em R$ 4.867,77.