Servidores de Curitiba podem conferir detalhes dos descontos no contracheque

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A partir desta segunda-feira (16/3), os servidores da Prefeitura de Curitiba terão acesso a um novo serviço que permite conferir detalhadamente os descontos em seus contracheques. Denominado “Descontos no contracheque”, o sistema foi desenvolvido pela Secretaria de Gestão de Pessoal (SMGP) e possibilita que cada servidor verifique os valores deduzidos que compõem o cálculo de sua remuneração mensal.

O assessor da SMGP, Ary Gil Merchel Piovesan, explica que o novo serviço oferece mais do que as informações já presentes no contracheque. “Aumentamos o padrão de controle que cada um deve ter sobre o que é considerado no cálculo da sua remuneração. Essa informação pertence ao servidor”, ressalta Piovesan.

Tipos de descontos e funcionalidades

O sistema separa os descontos em dois grupos: obrigatórios e facultativos. Entre os obrigatórios estão a contribuição previdenciária ao IPMC (para estatutários) ou INSS (para contratados via PSS), imposto de renda, pensão alimentícia (quando aplicável) e valores decorrentes de decisões judiciais. Já os facultativos incluem previdência complementar, plano de saúde, seguro de vida, compras com cartões de benefícios e mensalidades sindicais.

Além disso, o Portal do Servidor agora oferece informações adicionais no serviço “Dados cadastrais”. Os servidores podem conferir sua lotação, detalhes sobre previdência complementar, plano de saúde e seguro de vida. Para atualizar qualquer informação, é necessário contatar o núcleo de gestão de pessoal da respectiva secretaria ou órgão.