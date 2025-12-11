Ainda dá tempo

Servidores com Cartão Qualidade podem comprar nos Armazéns da Família até 19/12

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 11/12/25 18h04
liberação da margem para uso nos armazéns da família. Foto: Divulgação/ICI

A Secretaria de Gestão de Pessoal de Curitiba liberou a margem consignável para cerca de 9 mil servidores ativos, aposentados e pensionistas que possuem o Cartão Qualidade. O cartão pode ser utilizado para compras em diversos locais, incluindo os Armazéns da Família, que oferecem produtos com preços competitivos e descontos em itens natalinos.

As compras nos Armazéns da Família podem ser realizadas até 19 de dezembro, último dia de funcionamento das unidades antes do recesso de fim de ano. A antecipação da margem consignável foi feita devido ao recesso na Prefeitura entre 22 e 31 de dezembro.

O valor da margem representa o limite que pode ser utilizado neste mês e, se usado, será descontado no contracheque de janeiro de 2026. Os servidores podem consultar seu limite no portal do Cartão Qualidade.

É importante ressaltar que servidores municipais, aposentados e pensionistas com renda mensal de até cinco salários mínimos (R$ 7.590) são automaticamente cadastrados nos Armazéns da Família. A margem para empréstimos e outros cartões de benefícios será liberada no dia 21, como de costume.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.