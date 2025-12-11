Servidores com Cartão Qualidade podem comprar nos Armazéns da Família até 19/12

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Secretaria de Gestão de Pessoal de Curitiba liberou a margem consignável para cerca de 9 mil servidores ativos, aposentados e pensionistas que possuem o Cartão Qualidade. O cartão pode ser utilizado para compras em diversos locais, incluindo os Armazéns da Família, que oferecem produtos com preços competitivos e descontos em itens natalinos.

As compras nos Armazéns da Família podem ser realizadas até 19 de dezembro, último dia de funcionamento das unidades antes do recesso de fim de ano. A antecipação da margem consignável foi feita devido ao recesso na Prefeitura entre 22 e 31 de dezembro.

O valor da margem representa o limite que pode ser utilizado neste mês e, se usado, será descontado no contracheque de janeiro de 2026. Os servidores podem consultar seu limite no portal do Cartão Qualidade.

É importante ressaltar que servidores municipais, aposentados e pensionistas com renda mensal de até cinco salários mínimos (R$ 7.590) são automaticamente cadastrados nos Armazéns da Família. A margem para empréstimos e outros cartões de benefícios será liberada no dia 21, como de costume.