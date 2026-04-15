Serviços públicos de Curitiba alteram horários no feriado de Tiradentes

Os serviços públicos municipais de Curitiba terão horários alterados durante o feriado de Tiradentes, na terça-feira (21/4), e o recesso na segunda-feira (20/4). O expediente nas repartições públicas, transporte coletivo, unidades de saúde, equipamentos de segurança alimentar e atrativos turísticos funcionarão em esquemas especiais. As atividades retornam ao normal na quarta-feira (22/4).

O transporte coletivo operará com tabela de dias úteis na segunda-feira (20/4) e tabela de domingo na terça-feira (21/4). A Rua 24 Horas mantém funcionamento normal, das 9h às 24h, enquanto o Mercado Municipal Capão Raso abre das 10h às 19h no feriado. O Jardim Botânico e a Torre Panorâmica funcionam normalmente todos os dias.

As escolas municipais, CMEIs e CMAEEs estarão fechados na segunda e terça-feira, retomando as aulas na quarta. Na saúde, 20 unidades básicas abrirão na segunda-feira em horário normal, mas todas fecham na terça. As UPAs mantêm atendimento 24 horas durante todo o período. O Samu 192 funciona ininterruptamente.

Os Armazéns da Família e o Mercado Regional Cajuru não funcionam na segunda e terça-feira. As feiras livres diurnas, noturnas e orgânicas têm ponto facultativo nos dois dias. Os Sacolões da Família terão horários reduzidos no feriado, com funcionamento variando conforme a unidade. Os Restaurantes Populares fecham na terça-feira.

A coleta domiciliar de lixo funciona normalmente na segunda-feira. Na terça, haverá coleta nos setores alternados de terça, quinta e sábado. A coleta seletiva não opera no feriado. Os Ecopontos ficam fechados na terça-feira. O atendimento da Setran não funciona na segunda e terça, retornando na quarta-feira. A cobrança do Est@R não será realizada no feriado.