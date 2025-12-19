Serviços online da Prefeitura de Curitiba ficam indisponíveis no recesso

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba suspenderá diversos serviços online durante o recesso de fim de ano, entre 22 de dezembro e 4 de janeiro. A medida afeta sistemas que dependem da interação com servidores municipais para cumprir prazos de atendimento.

Segundo a Secretaria Municipal de Administração e Tecnologia da Informação (Smati), alguns serviços ficarão disponíveis apenas até esta sexta-feira (19/12) e só serão restabelecidos em 2026. A orientação é que os cidadãos fiquem atentos aos prazos.

Os serviços da Urbs relacionados ao cartão-transporte terão atendimento limitado nos dias 22, 23, 29 e 30 de dezembro, das 10h às 16h, apenas no posto da Regional Matriz e mediante agendamento prévio. O Urbs Móvel não funcionará no período.

O Espaço Empreendedor nas regionais administrativas, o Espaço Empreendedor Móvel e o Sine Móvel também ficarão fechados durante o recesso. Serviços online da Agência Curitiba, CuritibaPrev e Instituto de Previdência dos Servidores serão interrompidos.

Diversos sistemas da Secretaria de Urbanismo ficarão indisponíveis, incluindo solicitações de alvarás, licenciamentos e certidões. O sistema do ISS ficará fora do ar nos dias 3 e 4 de janeiro para integração com o Emissor Nacional.

A Prefeitura recomenda que os cidadãos verifiquem a disponibilidade dos serviços necessários e realizem os procedimentos antes do início do recesso, quando possível.