Sérgio Moro governador do Paraná? Pesquisa indica intenções pra 2026

Um levantamento do instituto Paraná Pesquisas, divulgado nesta quinta-feira (27), mostra que o senador Sergio Moro (União) lidera as intenções de voto para a disputa pelo governo do Paraná nas eleições de 2026.

Em todos os cenários estimulados, caso em que são mostrados os nomes dos políticos para escolha dos entrevistados, Moro tem vantagem superior a 20 pontos para os segundos colocados — a margem de erro da pesquisa é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos. Em um dos cenários, a diferença supera os 40 pontos percentuais.

O Paraná Pesquisas também ouviu a opinião dos eleitores paranaenses sobre a disputa para o Senado Federal pelo Paraná. O governador Ratinho Junior (PSD) lidera um dos cenários, enquanto o ex-senador Roberto Requião (sem partido) está à frente dos demais. O instituto ainda perguntou aos entrevistados sobre a avaliação e a aprovação da atual gestão de Ratinho Junior no governo do estado.

Pesquisa para o governo do Paraná em 2026

Espontânea (quando os nomes não são apresentados previamente para escolha do eleitor)

Ratinho Junior (PSD): 17,2%

Alexandre Curi (PSD): 1,6%

Sergio Moro (União): 1,5%

Rafael Greca (PSD): 1,0%

Roberto Requião (sem partido): 0,8%

Guto Silva (PSD): 0,4%

Enio Verri (PT): 0,1%

Darci Piana (PSD): 0,1%

Outros nomes citados: 1,1%

Ninguém/Branco/Nulo: 4,2%

Não sabe/Não opinou: 72,0%

Cenário 1 – Estimulada (quando o nome dos políticos é apresentado para escolha)

Sergio Moro (União): 49%

Rafael Greca (PSD): 26%

Guto Silva (PSD): 6,1%

Enio Verri (PT): 5,2%

Nenhum/Branco/Nulo: 9,4%

Não sabe/Não respondeu: 4,3%

Cenário 2 – Estimulada

Sergio Moro (União): 47%

Rafael Greca (PSD): 24,8%

Alexandre Curi (PSD): 11,2%

Enio Verri (PT): 4,8%

Nenhum/Branco/Nulo: 8,1%

Não sabe/Não respondeu: 4,1%

Cenário 3 – Estimulada

Sergio Moro (União): 50,5%

Rafael Greca (PSD): 26%

Enio Verri (PT): 5,6%

Darci Piana (PSD): 3,8%

Nenhum/Branco/Nulo: 9,9%

Não sabe/Não respondeu: 4,1%

Cenário 4 – Estimulada

Sergio Moro (União): 54%

Cida Borghetti (PP): 14,8%

Guto Silva (PSD): 7,4%

Enio Verri (PT): 5,9%

Nenhum/Branco/Nulo: 13,6%

Não sabe/Não respondeu: 4,4%

Cenário 5 – Estimulada

Sergio Moro (União): 51,1%

Cida Borghetti (PP): 14,2%

Alexandre Curi (PSD): 13,7%

Enio Verri (PT): 5,8%

Nenhum/Branco/Nulo: 11,1%

Não sabe/Não respondeu: 4,2%

Cenário 6 – Estimulada

Sergio Moro (União): 55,8%

Cida Borghetti (PP): 15%

Enio Verri (PT): 6,7%

Darci Piana (PSD): 4,0%

Nenhum/Branco/Nulo: 13,8%

Não sabe/Não respondeu: 4,7%

Pesquisa para o Senado pelo Paraná em 2026

Espontânea

Sergio Moro (União): 1,6%

Ratinho Junior (PSD): 1,5%

Alvaro Dias (Podemos): 1,3%

Paulo Martins (PL): 1,0%

Flávio Arns (Rede): 0,4%

Roberto Requião (sem partido): 0,4%

Cristina Graeml (Podemos): 0,3%

Gleisi Hoffmann (PT): 0,2%

Osmar Dias (sem partido): 0,2%

Rafael Greca (PSD): 0,2%

Ricardo Barros (PP): 0,2%

Deltan Dallagnol (Novo): 0,1%

Filipe Barros (PL): 0,1%

Outros nomes citados: 1,1%

Ninguém/Branco/Nulo: 5,1%

Não sabe/Não opinou: 86,1%

Cenário 1 – Estimulada

Ratinho Junior (PSD): 47,8%

Roberto Requião (sem partido): 31,7%

Cristina Graeml (Podemos): 18,8%

Filipe Barros (PL): 16,5%

Deltan Dallagnol (Novo): 14,3%

Pedro Lupion (PP): 9,0%

Zeca Dirceu (PT): 8,4%

Ninguém/Branco/Nulo: 8,5%

Não sabe/Não opinou: 5,4%

Cenário 2 – Estimulada

Roberto Requião (sem partido): 33,6%

Alexandre Curi (PSD): 26,6%

Cristina Graeml (Podemos): 22,2%

Filipe Barros (PL): 20,6%

Zeca Dirceu (PT): 10,6%

Pedro Lupion (PP): 10,5%

Ninguém/Branco/Nulo: 16,0%

Não sabe/Não opinou: 7,4%

Pesquisa de avaliação e aprovação do governador do Paraná

Avaliação do governador Ratinho Junior

Ótima: 26,0%

Boa: 43,2%

Regular: 20,3%

Ruim: 4,4%

Péssima: 5,1%

Não sabe/não opinou: 1,0%

Aprovação do governador Ratinho Junior

Aprova: 82,7%

Desaprova: 14,8%

Não sabe/não opinou: 2,5%

Metodologia da pesquisa

Metodologia: 1.652 entrevistados pelo Paraná Pesquisas, em 64 municípios do Paraná, entre os dias 22 e 25 de fevereiro de 2025. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2,5 pontos percentuais.