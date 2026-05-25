Sérgio Moro em entrevista, medo de aranha e caos em Curitiba: comece seu dia bem informado

O início da semana em todo o estado é marcado por fortes repercussões políticas, polêmicas locais e alertas no trânsito nesta segunda-feira (25). Enquanto o senador Sérgio Moro reage duramente à anulação da Operação Lava Jato afirmando que a decisão “abriu as portas do inferno”, uma servidora pública entra na justiça contra uma prefeitura do Paraná após ter suas fotos transformadas em figurinhas de WhatsApp. Em Curitiba, a manhã começou tumultuada com o caos no trânsito provocado pelo furto de cabos de sinaleiros, além de discussões sobre o real impacto da aranha-marrom na capital. Para completar o dia, o prêmio especial de R$ 330 milhões da Mega-Sena finalmente saiu para dois sortudos.
Confira abaixo no Boletim da Tribuna com as notícias mais importantes desta segunda-feira (25/05)
☀️ BOM DIA, PARANÁ!
📅 25/05/2026
📰 Manchetes do dia
1️⃣ O erro de Curitiba: pânico coletivo mascarou a real ameaça da aranha-marrom
2️⃣ Servidora processa prefeitura no Paraná após fotos virarem figurinhas no WhatsApp
3️⃣ “Abriu as portas do inferno”, diz Sérgio Moro sobre anulação da Lava Jato
🚗 Trânsito e Transporte
Furto de cabos deixa bairro de Curitiba sem sinaleiros: trânsito hoje está um caos
🌤️ Previsão do Tempo
Condição atual: Névoa com 14°C.
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🌤️ Amanhã: Mín: 14°C / Máx: 21°C.
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😋 Escolha do Editor
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🍀 Loterias (Resultados de ontem)
💰 Mega-Sena: R$ 168 milhões – Dois ganhadores
💎 Lotofácil: R$ 1,7 milhão – Cinco ganhadores
🍀 Quina: R$ 3 milhões – Acumulou
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🎭 Agenda Cultural
1️⃣ O que fazer em Curitiba? Raça Negra, Cabaré, Tom Jobim Musical e muito mais na agenda cultural
2️⃣ Museu Histórico de Londrina anuncia data de reabertura após reforma milionária
📊 Indicadores Econômicos
🔴 Os valores podem sofrer alterações devido à volatilidade (oscilação) do mercado financeiro! Consulta realizada às: 08:24
Porto de Paranaguá: Fluxo normal de exportação
Ibovespa: 176.210 pts
Copel (CPLE3): R$ 14,73
Sanepar (SAPR11): R$ 37,52
Dólar: R$ 5,02
Euro: R$ 5,84
Soja: R$ 126,55
Milho: R$ 65,47
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