Sérgio Moro em entrevista, medo de aranha e caos em Curitiba: comece seu dia bem informado

O início da semana em todo o estado é marcado por fortes repercussões políticas, polêmicas locais e alertas no trânsito nesta segunda-feira (25). Enquanto o senador Sérgio Moro reage duramente à anulação da Operação Lava Jato afirmando que a decisão “abriu as portas do inferno”, uma servidora pública entra na justiça contra uma prefeitura do Paraná após ter suas fotos transformadas em figurinhas de WhatsApp. Em Curitiba, a manhã começou tumultuada com o caos no trânsito provocado pelo furto de cabos de sinaleiros, além de discussões sobre o real impacto da aranha-marrom na capital. Para completar o dia, o prêmio especial de R$ 330 milhões da Mega-Sena finalmente saiu para dois sortudos.

Confira abaixo no Boletim da Tribuna com as notícias mais importantes desta segunda-feira (25/05)

☀️ BOM DIA, PARANÁ!

📅 25/05/2026

📰 Manchetes do dia

1️⃣ O erro de Curitiba: pânico coletivo mascarou a real ameaça da aranha-marrom

2️⃣ Servidora processa prefeitura no Paraná após fotos virarem figurinhas no WhatsApp

3️⃣ “Abriu as portas do inferno”, diz Sérgio Moro sobre anulação da Lava Jato

🚗 Trânsito e Transporte

Furto de cabos deixa bairro de Curitiba sem sinaleiros: trânsito hoje está um caos

🌤️ Previsão do Tempo

Condição atual: Névoa com 14°C.

🌤️ Hoje: Mín: 13°C / Máx: 17°C.

🌤️ Amanhã: Mín: 14°C / Máx: 21°C.

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😋 Escolha do Editor

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🍀 Loterias (Resultados de ontem)

💰 Mega-Sena: R$ 168 milhões – Dois ganhadores

💎 Lotofácil: R$ 1,7 milhão – Cinco ganhadores

🍀 Quina: R$ 3 milhões – Acumulou

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🎭 Agenda Cultural

1️⃣ O que fazer em Curitiba? Raça Negra, Cabaré, Tom Jobim Musical e muito mais na agenda cultural

2️⃣ Museu Histórico de Londrina anuncia data de reabertura após reforma milionária



📊 Indicadores Econômicos

🔴 Os valores podem sofrer alterações devido à volatilidade (oscilação) do mercado financeiro! Consulta realizada às: 08:24

Porto de Paranaguá: Fluxo normal de exportação

Ibovespa: 176.210 pts

Copel (CPLE3): R$ 14,73

Sanepar (SAPR11): R$ 37,52

Dólar: R$ 5,02

Euro: R$ 5,84

Soja: R$ 126,55

Milho: R$ 65,47

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