O Senai Paraná está com vagas abertas para cursos técnicos semipresenciais. Só nessa modalidade, são aproximadamente 4.660 vagas, em áreas como Metalmecânica, Segurança do Trabalho, Automação e Mecatrônica, Tecnologia da Informação, Gestão, e muitas outras.

Com 77 anos de história, o Senai no Paraná vem contribuindo com a formação de milhares de profissionais de diferentes áreas relacionadas às indústrias, tornando-se referência quando se fala em cursos técnicos no Estado. As vagas são para 29 cidades do Paraná estado. Para saber mais, acesse: www.cursocertosenai.com.br.

Mesmo neste período desafiador, a instituição continua proporcionando oportunidades para jovens que estão entrando no mercado de trabalho ou profissionais que desejam se aperfeiçoar na carreira. “Com vasto portfólio de cursos técnicos, incluindo opções semipresenciais e presenciais, o Senai demonstra seu valor junto à sociedade paranaense, oferecendo ensino qualificado e alinhado com as novas demandas das indústrias e da sociedade como um todo”, afirma Giovana Punhagui, gerente executiva de Educação do Sistema Fiep.

