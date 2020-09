No dia 21 de setembro é o Dia Nacional da Luta pelos Direitos das Pessoas com Deficiência. Conhecido como o “Dia D”, ele tem o objetivo de fortalecer as políticas de empregabilidade para as pessoas com deficiência (PCD), possibilitar a aproximação entre trabalhadores e empresas, e incentivar a PCD a voltar para o mercado de trabalho.

Entre os dias 21 e 25 de setembro, a Unilehu – Universidade Livre para a Eficiência Humana, e a unidade do Mais Eficiência, especializada no atendimento a esse público, fará a “Semana da Empregabilidade para Pessoas com Deficiência”. A programação será toda online e gratuita, que possibilitará que mais pessoas possam participar deste momento. O evento será transmitido pelo Facebook e Youtube da Unilehu.

O destaque fica por conta da “Feira do Emprego Online”, que será realizado na sexta-feira (25), e reunirá empresas e parceiros que farão responderão dúvidas e farão a seleção de candidatos. Para participar, é necessário realizar seu cadastro no site da Unilehu (www.unilehu.org.br/eficiencia) e depois se inscrever para participar da feira.

Confira a programação completa:

21/09 – segunda-feira:

– 10h às 12h – Webinar: A Diversidade e o Ambiente Corporativo. (exclusivo para empresas parceiras)

– 14h às 15h – Palestra: Dicas para Entrevista: Presencial e On-line.

22/09 – terça-feira:

– 10h às 11h – Palestra: Profissional do Futuro e Sucesso Profissional.

– 14h às 15h – Palestra: A Importância da Tecnologia no Mundo do Trabalho.

23/09 – quarta-feira:

– 10h às 11h – Palestra: Empreendedorismo e o Mercado de Trabalho.

– 14h às 15h – Palestra: Construção de Web Site do computador para o celular.

– 15h30 às 16h30 – Inclusão na Rede.

24/09 – quinta-feira:

– 10h às 11h – Palestra: A importância do LinkedIn e das Redes Sociais no início e na transição de carreira.

– 14h às 15h – Palestra: Direito e Redes de Apoio: Escolarização e a Conquista do Emprego.

25/09 – sexta-feira:

– 10h às 11h – Palestra: Saúde mental no trabalho.

– 14h – Feira de Emprego Online: para participar é necessário ter cadastro ativo no Mais Eficiência.

Mais informações: (41) 99221-6347