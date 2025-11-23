Semana Cultural do Artista com Deficiência ocorre em 5 Ruas da Cidadania

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Cinco Ruas da Cidadania de Curitiba receberão, de 24 a 28 de novembro, as atrações gratuitas da Semana Cultural do Artista com Deficiência. O evento, realizado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDPcD) em parceria com a Prefeitura, visa mostrar a importância da arte como fator de transformação social e inclusão.

As apresentações acontecerão nas Ruas da Cidadania do Boqueirão (24/11), Pinheirinho (25/11), Portão/Fazendinha (26/11), Santa Felicidade (27/11) e CIC (28/11), sempre às 14h. A programação inclui espetáculos de música, dança, teatro e capoeira realizados por artistas com deficiência.

Entre as atrações confirmadas estão os cantores cegos Isair e Genadir, o Coral do Instituto Paranaense de Cegos, o grupo de teatro da Associação de Pais e Amigos de Surdos, a Banda Tátil, alunos com deficiência da Escola de Dança Fernanda Becker, a Fanfarra da APAE e a cantora Thais Castanho.

Todos os artistas participantes serão remunerados pelo seu trabalho, como forma de reconhecimento profissional. O evento busca proporcionar visibilidade e valorização aos talentos de pessoas com deficiência, além de promover a conscientização sobre inclusão através da arte.

A Semana Cultural do Artista com Deficiência é uma oportunidade para a população de Curitiba prestigiar apresentações culturais inclusivas e celebrar a diversidade artística da cidade. As apresentações são abertas ao público em geral.