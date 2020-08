A semana começa com previsão de menos frio e menos chuva, mas com o mesmo sistema de rodízio no abastecimento de água. Segundo a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), nesta segunda-feira (24), bairros de Curitiba e região metropolitana ficam sem água das 16h até às 4h do dia 25, terça-feira.

*Bairros repetidos na lista serão afetados em diferentes áreas.

Bairros afetados pelo rodízio desta segunda-feira (24)

Curitiba

*Área do Recalque Baixo do Reservatório Cajuru: Cabral, Juvevê, Hugo Lange, Alto da Glória, Centro, Jardim Social, Bacacheri, Alto da XV, Cristo Rei, Prado Velho, Jardim Botânico.

*Área do Recalque Alto do Reservatório Cajuru: Água Verde, Batel, Centro, Rebouças.

*Área da Gravidade do Reservatório São Francisco: Ahú, Alto da Glória, Batel, Bigorrilho, Bom Retiro, Centro, Centro Cívico, Juvevê, Mercês, São Francisco, São Lourenço.

*Área do Recalque do Reservatório São Francisco: Centro, Mercês, São Francisco.

*Área de Recalque do Reservatório Batel: Batel, Bigorrilho, Camp.Siqueira, Água Verde, Seminário, Vila Izabel.

*Área do Recalque Baixo do Reservatório Santa Felicidade: Cascatinha, Santa Felicidade, São João.

*Área da Gravidade do Reservatório Campo Comprido: Campo Comprido, Cidade Industrial, Mossunguê.

*Área de Recalque do Reservatório Campo Comprido: Augusta, Bigorrilho, Campina do Siqueira, Campo Comprido, Santo Inácio, Cidade Industrial, Mossungue, Riviera, São Braz, Orleans.

* Atuba, Santa Cândida.

*Área do Recalque Alto do Reservatório Portão: Santa Quitéria, Seminário, Portão, Vila Izabel, Água Verde, Novo Mundo, Capão Raso.

*Área do Reservatório Pinheirinho: Capão Raso, CIC, Pinheirinho, Sítio Cercado, Tatuquara.

*Área de Recalque do Reservatório Tatuquara: Campo de Santana, CIC, Ganchinho, Pinheirinho, Sítio Cercado, Tatuquara, Umbará.

*Área da Gravidade do Reservatório Parolin: Água Verde, Fanny, Guaira, Parolin, Prado Velho.

*Área de Recalque do Reservatório Parolin: Água Verde, Guaíra, Parolin, Prado Velho, Rebouças.

*Área da Gravidade do Reservatório Campo do Santana: Campo de Santana, Caximba, CIC, Ganchinho, Tatuquara.

*Área de Recalque do Reservatório Campo do Santana: Campo de Santana, Caximba, Tatuquara.

Almirante Tamandaré

*Área do Recalque Baixo do Reservatório Santa Felicidade: Tanguá.

*Monte Santo, Campo Verde, São Francisco, Jardim Tatiana, Jardim Arvoredo.

Araucária

*Área da Gravidade do Reservatório Costeira: Campina da Barra, Costeira, Iguaçu, Tindiquera.

*Área de Recalque do Reservatório Costeira: Cachoeira, Campina da Barra, Costeira, Iguaçu, Tindiquera.

Campo Largo

*Área da Válvula Ferraria: Jardim Keli Cristina, Vila Torres 1, Vila Rebouças, Vila Gilcy.

Colombo

*Área da Válvula Colombo Sede II: Campo Pequeno, Osasco, Roça Grande, Curitibano.

*Área da Válvula Colombo Sede III: São Gabriel, Monza, Curitibano, Campo Pequeno.

*Área de Recalque Guarani Santa Cândida: Osasco, Campo Pequeno.

*Área da Gravidade Colombo Sede: Butiatumirim, Fervida, São João, Santa Gema, Cercadinho, Serrinha, Itajacuru, Centro (parcial).

*Área da válvula Pau Brasil: Parque Embu

Pinhais

*Área de Recalque do Reservatório Jacob Macanhan: Alto Atuba 1 e 2, Emiliano Perneta 2, Centro 1 e 2, Palmital 1 e 2, Sete Vilas, Estância Pinhais 2.

*Área da Gravidade do Reservatório Apoiado Alphaville: Alphaville Graciosa.

*Área da Gravidade do Reservatório Elevado Alphaville: Alphaville Graciosa.

Piraquara

*Área da Gravidade do Reservatório Piraquara: Vila Santa Helena, Jardim Águas Claras, Jardim Dos Estados, Jardim Veneza, Vila Osternak, Jardim Mirte, Jardim das Laranjeiras, Vila Remo, Jardim Olinda, Jardim Santa Maria, Planta Rita de Cássia e Jardim Dos Estados, Vila Izabel, São Cristóvão, Vila Marumby, Vila Juliana, Jardim Bom Jesus, Jardim Santa Mônica, Vila Dalila, Jardim Esmeralda, Jardim Primavera, Ipanema.

*Área de Recalque do Reservatório Piraquara): Capoeira dos Dinos, Vila Fuck, Vila Militar, Vila Macedo, Vila Suzi, Planta Simone, Planta Cruzeiro, Vila Franca, São Cristóvão, Vila Juliana, Jardim Santa Clara, Jardim Santa Maria, Planta São Tiago, Vila Santa Helena e Planta Deodoro.

*Laranjeiras

São José dos Pinhais

*Área de Recalque do Reservatório São José Centro: São Domingos, Aristocrata, Aeroporto, Águas Belas, Centro.

*Área do Reservatório São Marcos: São Marcos, Campina do Taquaral, Parque da Fonte.

*Área de Recalque do Reservatório Arujá: Barro Preto, Arujá, Del Rey, Bairro Preto, Campo Largo da Roseira.

*Nemare, Parte Borda do Campo, Libanópolis.

Quatro Barras – Retorno às 15h do dia 25/08

*Santa Luzia

Áreas de recalque e de gravidade

Área de Recalque: É toda região que geograficamente fica a uma altitude acima do que o reservatório de água da Sanepar, necessitando portando de bombeamento para que a água chegue até as residências.

Área de Gravidade: É toda região que geograficamente fica a uma altitude abaixo do que o reservatório de água da Sanepar, necessitando apenas da gravidade para que a água chegue até as residências.

Tem caixa d´água?

A Sanepar recomenda que as residências tenham uma caixa de água, conforme recomendação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A caixa d´água garante o abastecimento por cerca de 24 horas.

Faltou água e agora?

Quem ficar sem água podem entrar em contato com a Sanepar pelo Serviço de Atendimento ao Cliente, pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.