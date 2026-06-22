Semana começa com falta de água na grande Curitiba e interior. Veja os locais

O início desta semana é marcado por intervenções técnicas na rede pública de distribuição, resultando na suspensão temporária do abastecimento de água em diferentes regiões do estado para a execução de serviços essenciais de manutenção e ampliação.

Obras programadas pela Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) exigem a paralisação temporária do fornecimento para garantir melhorias e reparos na rede de distribuição em cidades como Cascavel e Piraquara, na região metropolitana de Curitiba.

Obras em reservatórios interrompem o abastecimento em Cascavel

Na cidade de Cascavel, na região Oeste do Paraná, a Sanepar programou para esta segunda-feira (22) uma manutenção preventiva com foco em obras e serviços de engenharia nos reservatórios locais. Como essas estruturas demandam reparos específicos, torna-se obrigatório o escoamento total ou parcial da água reservada, forçando a paralisação temporária das redes de distribuição até que o nível mínimo de segurança operacional seja restabelecido.

A interrupção no fornecimento teve início programado para as 14h deste dia 22 de junho de 2026. De acordo com a companhia, os bairros diretamente envolvidos nesta operação são: Neva e 14 de Novembro.

A previsão oficial indica que a normalização gradual do sistema ocorra ao longo da noite desta segunda-feira, 22 de junho.

Piraquara sem de água por obra em nova adutora

A rede de tubulações de Piraquara passará por intervenções programadas para assegurar a perenidade e a qualidade do serviço. A Sanepar informou que executará obras de manutenção em redes para realizar a interligação de uma nova adutora no Reservatório Piraquara. A operação técnica exige o fechamento programado das redes de fornecimento de água.

A paralisação na cidade está agendada para começar na manhã desta terça-feira, 23 de junho de 2026, a partir das 08h30. O período necessário para a conclusão das obras e pressurização das tubulações fará com que o abastecimento seja reestabelecido de forma progressiva, com previsão de normalização total para a manhã de quarta-feira, 24 de junho.

Ficou sem água? RECLAME!

A Sanepar reforça que, em situações de desabastecimento planejado, a população deve colaborar adotando o uso econômico e consciente da água tratada, priorizando estritamente as atividades essenciais de alimentação e higiene pessoal. Práticas que demandam grande volume hídrico devem ser adiadas.

Ademais, a companhia relembra que, conforme as determinações da Resolução nº 3/2020 da Agência Reguladora do Paraná (AGEPAR), é obrigatório que todos os imóveis no estado possuam uma caixa-d’água dimensionada para garantir a autonomia interna por pelo menos 24 horas em períodos de manutenção. Clientes que possuem o reservatório domiciliar adequado geralmente não sentem os impactos das paradas programadas.

Caso o consumidor note falta de água e suspeite de problemas pontuais ou internos (como vazamentos na boia ou registro do cavalete fechado), o canal oficial orienta a consulta imediata aos canais de atendimento 24 horas, como o aplicativo Minha Sanepar ou o portal da companhia, portando o número da matrícula do imóvel.