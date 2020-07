A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), segue fazendo rodízio de água em Curitiba e nos municípios da região metropolitana. A medida ocorre devido a forte estiagem que atingiu todo o Paraná nos últimos meses. Para esta segunda-feira (27), vários bairros serão atingidos a partir das 16h. O retorno da água está previsto somente para quarta-feira para às 4h.

publicidade

Atualmente, a Sanepar opera em um sistema de rodízio do fornecimento, com um dia sem água e quatro dias de abastecimento em determinados bairros. A perspectiva mais otimista é que o rodízio permaneça até outubro. “É fundamental que as pessoas entendam que esse rodízio vai continuar por muito tempo. Não há previsão de que acabe antes de setembro ou outubro, porque a estiagem é gigantesca”, relatou o diretor de meio ambiente da Sanepar, Julio Gonchorosky, em maio. Em Curitiba e RMC são quatro reservatórios responsáveis pelo abastecimento de 3,5 milhões de pessoas.

Rodízio de segunda-feira (27)

Veja as regiões afetadas!

Curitiba (afetados pela área de Recalque do Reservatório Corte Branco): Cajuru, Guabirotuba, Jardim das Américas, Uberaba.

Curitiba (afetados pela área do Recalque do Reservatório Tarumã): Tarumã e Capão da Imbuia.

Curitiba (afetados pela área do Recalque do Reservatório São Francisco): Centro, Mercês, São Francisco.

Curitiba (afetados pela área da Gravidade do Reservatório Bacacheri): Bacacheri, Boa Vista.

Curitiba (afetados pela área do Recalque Baixo do Reservatório Bacacheri): Ahú, Atuba, Bacacheri, Barrerinha, Boa Vista, Cabral, Centro Civico, Santa Cândida, São Lourenço, Tingui, Juvevê.

Curitiba (afetados pela área da Gravidade do Reservatório Mercês): Abranches, Bigorrilho, Bom Retiro, Mercês, Pilarzinho, São Francisco, São Lourenço, Vista Alegre, Cascatinha, São João.

Curitiba (afetados pela área da Gravidade do Reservatório Campo Comprido): Campo Comprido, Cidade Industrial, Mossunguê.

Curitiba (afetados pela área da Gravidade do Reservatório da ETA Passaúna): Cidade Industrial, Fazendinha.

Curitiba (afetados pela área do Recalque do Reservatório Xaxim): Alto Boqueirão, Boqueirão, Ganchinho, Hauer, Pinheirinho, Sítio Cercado, Xaxim.

Araucária (afetados pela área do Recalque do Reservatório Passaúna): Barigui, Thomaz Coelho, Capela Velha, Sabiá, Tindiquera, Costeira, Cachoeira, São Miguel, Olaria, Jardim Las Vegas, Arvoredo, Jatobá, Panamérica, Jardim Atenas.

Araucária (afetados pela área do Recalque do Reservatório Araucária Sabiá): Boqueirão, Cachoeira, Capela Velha, Centro, Costeira, Estação, Fazenda Velha, Laranjeiras, Passaúna, Sabiá, Vila Nova, Dona Victoria, Jardim Plinio.

Araucária (afetados pela área do Recalque do Reservatório Araucária Centro): Cachoeira, Centro, Iguaçu.

Araucária (afetados pela área do Booster Bela Vista): Campo Redondo, Palmital, Botiatuva.

publicidade

Campina Grande do Sul (afetados pela área do Recalque do Reservatório Jardim Araçatuba): (COHAPAR) Cicamp, Área Industrial Pocinho, Área Industrial Riachuelo, Área Industrial São Paulo, Área Industrial Sede, Área Remanescente, Cacaiguera, Chácaras Olhos D’Água, Jardim João Paulo II, Jardim Araçatuba, Jardim da Campina, Jardim da Colina, Jardim Daher, Jardim Diamante, Jardim Santa Angelina, Jardim Santa Rosa, Mitra, Recanto Verde, Santa Rita de Cássia, Sede Campina Grande, Centro, Nova Campina, Lagoão, Rancho Alegre.

Colombo : Atuba, Guarani, Rio Pequeno, Rio Verde, Campo Pequeno e Alto da Cruz.

Colombo (afetados pela área do Recalque do Reservatório Vila Guarani): Guaraituba, Maracanã, Guarani, Monza, Atuba, Rio Pequeno, Campo Pequeno, São Gabriel.

Piraquara (afetados pela área do Recalque do Reservatório Guarituba Redondo): Jardim Tarumã, Vila Lori, Jardim das Orquídeas, Jardim Tocantins, Jardim Urussanga, Jardim Santa Clara, Vila Mariana, Planta Monte Líbano, Vila Holandesa, Planta Amazonas, Planta Terezinha, Jardim Trianon, Jardim Santa Helena, Bosque Pinheiro e Fazenda Guarituba.

São José dos Pinhais (afetados pela área do Recalque do Reservatório Iguaçú): Guatupê, Ipê.

São José dos Pinhais (afetados pela área do Booster Santa Fé): Guatupê, Academia, Cristal.

São José dos Pinhais (afetados pela área da Gravidade do Reservatório Aeroporto): Afonso Pena, Aviação, Boneca do Iguaçu.

São José dos Pinhais (afetados pela área do Recalque do Reservatório Cotia): Contenda, Francisco Kuzman.

Tijucas do Sul (afetados pela área do Reservatório Rincão): Parte da localidade do Rincão, Parte da localidade Campo Alto.

São José dos Pinhais : Nemare, Parte Borda do Campo, Libanópolis.

Piraquara: Laranjeiras.

Almirante Tamandaré: Monte Santo, Campo Verde, São Francisco, Jardim Tatiana, Jardim Arvoredo.

Colombo (área da válvula Colombo Sede 1): Arruda, Curitibano, Santa Fé, São Gabriel, Ana Rosa, Santa Tereza, Roça Grande (parcial).