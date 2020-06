Curitiba terá a presença do sol nesta sexta-feira (19). Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), não chove em nenhuma região no estado. Na capital, o dia começa com temperaturas amenas, mas esquenta ao longo do dia, com sol durante a manhã e nuvens durante à tarde.

publicidade

LEIA MAIS – Cinema drive-in da Pedreira anima o fim semana com o novo “Bad Boys” e “Minha Mãe é uma Peça 3”

A máxima em Curitiba deve chegar aos 24°C, e a mínima em 12°C. Diferentemente de quinta-feira (18), os ventos serão mais fracos na sexta. E a frente fria que avança do Rio Grande do Sul encontra tempo que permanece estável no Paraná. Por conta disso, não devemos ter chuvas no final de semana.

Litoral e Interior

Na região de Matinhos, a temperatura deve chegar aos 28°C no período da tarde. Apesar do calor, o céu terá bastante nuvens. Já no norte do estado, Londrina e Maringá pode ter máximas de 27°C e 28°C, respectivamente.

publicidade

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?