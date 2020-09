Neste ano, por causa da pandemia de coronavírus, a celebração dos 198 anos da Independência do Brasil ocorre de forma virtual nesta segunda-feira (7), em todo o Paraná, sem o tradicional desfile de Sete de Setembro. O evento será substituído por uma apresentação da Banda da Polícia Militar, que vai tocar hinos cívicos, e pelas dobradas militares que normalmente acompanham o desfile. A homenagem será transmitida pela TV Paraná Turismo e pelas redes sociais do governo do estado, das 11h às 12h30.

Além da apresentação da Banda da PM, viaturas históricas da corporação serão expostas no pátio do Palácio Iguaçu para serem exibidas na transmissão. São veículos como Kombi, Fusca, Opala, Toyota Bandeirantes e Blazer que marcaram época no serviço operacional da Polícia Militar. Os veículos das Forças Armadas também deverão ser expostos na data.

Onde assistir

Para acompanhar a cerimônia pela TV Paraná Turismo, além do canal da emissora na sua região, é possível assistir a cerimônia online neste link.

Pelas redes sociais do governo, o acesso é pelo Facebook ou pelo Instagram @governoparana.

“O cuidado com a saúde coletiva também é uma obrigação cívica, por isso adaptamos esta cerimônia tradicional, que sempre contou com a participação massiva das pessoas. Mesmo sem poder se reunir, cada um poderá acompanhar de sua casa a celebração de uma data tão importante para a história nacional”, afirmou o governador Ratinho Junior (PSD).