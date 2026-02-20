Neste sábado

Seleção Brasileira de Escalada treina em Curitiba para competições

Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 20/02/26 12h02
Seleção Brasileira de Escalada treina no Parque Olímpico do Cajuru neste sábado. Foto: Levy Ferreira/SECOM (arquivo)

A Seleção Brasileira de Escalada Esportiva realiza neste sábado (21/2) uma sessão oficial de treinamento no Centro de Iniciação ao Esporte Cajuru – Nelson Comel, no Parque Olímpico do Cajuru em Curitiba. O treino, focado na modalidade speed (velocidade), acontece das 9h às 17h e é aberto ao público, com entrada gratuita.

Participam do treinamento atletas renomados como os curitibanos Pedro Egg, recordista brasileiro da modalidade speed, e Caio Egg, da Seleção Brasileira Principal. Também estarão presentes Deborah Albuquerque Vertgran (São Paulo/SP), Caio Soares (Praia Grande/SP) e Davi Oliveira Santiago (Campinas/SP).

A atividade integra o calendário de preparação da equipe para competições nacionais e internacionais, além de monitorar atletas com potencial para as equipes principais. A modalidade speed é uma corrida vertical em paredes idênticas de 15 metros, onde vence quem atingir o topo primeiro.

O paredão de escalada do Parque Olímpico do Cajuru é atualmente o único no Brasil com padrões oficiais internacionais. Inaugurado em 2025, o espaço já sediou uma etapa da Copa do Mundo de Escalada Esportiva e o Campeonato Brasileiro da modalidade.

Além de formar atletas de elite, a estrutura também cumpre papel social, promovendo inclusão e acesso ao esporte para a população. O Centro de Iniciação ao Esporte Cajuru – Nelson Comel está localizado na Rua Rivadávia Fonseca de Macedo, 510 – Cajuru.

