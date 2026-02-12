Seleção brasileira de BMX treina em pista de Curitiba nesta sexta e sábado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Atletas da seleção brasileira de BMX realizarão treinos abertos ao público nesta sexta-feira (13/02) e sábado (14/02) na pista do Parque Olímpico do Cajuru, em Curitiba. A pista municipal, inaugurada em 2021, tornou-se referência para atletas de alto nível por sua qualidade e padrão internacional.

Os treinos acontecerão das 10h30 às 12h na sexta-feira e das 9h às 12h no sábado. Além dos atletas da seleção, esportistas curitibanos e alunos das turmas de BMX da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) poderão participar. O público em geral está convidado a assistir.

Priscilla Stevaux, atleta olímpica de 32 anos, destaca a importância da estrutura: “Quando comecei profissionalmente há 15 anos, precisávamos treinar fora do Brasil. Hoje temos uma pista nos padrões internacionais aqui perto”. O técnico da seleção, Douglas Stevaux, reforça que a qualidade da pista é fundamental para a preparação da equipe.

A pista também serve como espaço de treinamento para cerca de 200 alunos da Smelj, que têm aulas regulares durante a semana. Lucas Ferreira, de 17 anos, aluno do programa, valoriza a oportunidade de treinar ao lado de atletas profissionais: “Eles são bem legais e dão dicas quando perguntamos”.

O Parque Olímpico do Cajuru está localizado na Rua Rivadávia Fonseca de Macedo, 510, no bairro Cajuru. A iniciativa busca fomentar o desenvolvimento do BMX no Brasil, oferecendo estrutura de qualidade tanto para atletas de elite quanto para novos talentos.