Secretaria de Gestão de Pessoal altera horário de atendimento em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir desta quarta-feira (7/1), a Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal (SMGP) de Curitiba adota novos horários de atendimento em suas unidades. A mudança visa facilitar o acesso dos servidores municipais a informações e serviços relacionados à sua vida funcional.

Os núcleos de Gestão de Pessoal passam a funcionar das 8h às 18h. Já os Departamentos de Desenvolvimento de Políticas de Pessoal e de Administração de Pessoal, localizados na sede da SMGP no Edifício Delta (Alto da Glória), atenderão das 8h às 12h e das 13h às 18h.

O Departamento de Saúde Ocupacional, que inclui Perícia Médica, Medicina do Trabalho, Psicologia, Serviço Social e Segurança do Trabalho, mantém seu horário de atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, na Rua Heitor Stockler de França, 356, no Centro Cívico.

A alteração nos horários segue as diretrizes estabelecidas no Decreto 2/2026, que define normas sobre a jornada de trabalho na administração municipal. Cada secretaria ou órgão deverá emitir uma portaria conjunta com a SMGP estabelecendo o horário de funcionamento e o regime de jornada de trabalho para suas unidades.

Para obter informações sobre o contato dos núcleos de Gestão de Pessoal, os servidores podem acessar o Portal do Servidor no site oficial da prefeitura.