O agravamento da estiagem fez a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) incorporar mais bairros de Curitiba e de cidades da região metropolitana no rodízio do fornecimento de água causado pela pior estiagem no Paraná em 23 anos. A nova mudança no rodízio vale a partir desta segunda-feira (18). (CONFIRA A LISTA DO RODÍZIO POR BAIRROS E CIDADES ABAIXO)

Além dos novos bairros, a Sanepar também alterou o horário inicial do rodízio para 16 horas, com escala de encerramento prevista para o mesmo horário do dia seguinte, e um período de até 12 horas para a normalização do abastecimento.

Além da capital, são afetadas pelo novo sistema de rodízio as seguintes cidades da região metropolitana: Campo Largo, Pinhais, Piraquara, Araucária, Campina Grande do Sul, Colombo, São José dos Pinhais, Tijucas do Sul, Fazenda Rio Grande e Almirante Tamandaré.

Fazenda Rio Grande entrou agora no rodízio por causa do crime ambiental que deixa metade do município sem água. Na noite de sexta-feira (15), uma tentativa de furto no oleoduto da Transpetro, subsidiária da Petrobras, em São José dos Pinhais, vazou uma grande quantidade de combustível no Rio Despique, que abastece a cidade vizinha de Fazenda Rio Grande. Desde então, metade do município está sem água.

Sem chuvas significativas, a Sanepar faz análises técnicas diárias para definir outras ações para minimizar os efeitos da seca. As ações incluem novos mecanismos de captação de água e até a antecipação de obras que possam melhorar a performance do sistema.

Obras em andamento

Para amenizar os efeitos da estiagem, a Sanepar iniciou mais uma obra de captação emergencial de água em São José dos Pinhais. Uma bomba flutuante vem sendo instalada na lagoa da Pedreira Malhada e deve incorporar 100 litros de água por segundo ao sistema. A obra deve encerrar até o fim da próxima semana.

Com a instalação da bomba, a lagoa da Pedreira Malhada será ligada ao um afluente do Rio Miringuava, que abastece a região metropolitana de Curitiba. Sem chuvas significativas, a vazão do rio caiu de 1000 litros/segundo para 200 litros/segundo. A queda de 60% na vazão do rio dificulta o abastecimento de água, que tem sido insuficiente.

Para abastecer as regiões mais altas de São José dos Pinhais, a Sanepar tem injetado água com caminhões-pipa diretamente na rede de distribuição. Cerca de 104 mil litros de água foram adicionados no sistema na última quarta-feira (13). Um novo reforço foi feito na sexta-feira (16).

A Sanepar também deve realizar transposições do Rio Pequeno e do Rio Miringuava Mirim, que vão adicionar mais 300 litros/segundo no Rio Miringuava. As novas captações devem entrar em operação em 45 dias.

CONFIRA A NOVA TABELA DE RODÍZIO

Segunda-feira (18)

Araucária: Campo Redondo, Palmital, Botiatuva, Barigui, Thomaz Coelho, Capela Velha, Sabiá, Tindiquera, Costeira, Cachoeira, S.Miguel, Olaria, J.Las Vegas, Arvoredo, Jatobá, Panamérica, J.Atenas, Cachoeira, Centro, Iguaçu, Boqueirão, Cachoeira, Capela Velha, Centro, Costeira, Estação, Fazenda Velha, Laranjeiras, Passaúna, Sabiá, Vila Nova, D. Victoria e Jardim Plínio. Início programado às 16 horas e retorno previsto às 4 horas de quarta-feira (20).

Campina Grande do Sul: (COHAPAR) Cicamp, Área Industrial Pocinho, Área Industrial Riachuelo, Área Industrial São Paulo, Área Industrial Sede, Área Remanescente, Cacaiguera, Chácaras Olhos D’Água, Jardim João Paulo II, Jardim Araçatuba, Jardim da Campina, Jardim da Colina, Jardim Daher, Jardim Diamante, Jardim Sta. Angelina, Jardim Sta. Rosa, Mitra, Recanto Verde, Sta. Rita de Cássia e Sede Campina Grande. Início programado às 16 horas e retorno previsto às 4 horas de quarta-feira (20).

Colombo: Guaraituba, Maracanã, Guarani, Monza, Atuba, Rio Pequeno, Campo Pequeno e São Gabriel. Início programado às 16 horas e retorno previsto às 4 horas de quarta-feira (20).

Curitiba: Santa Candida, Atuba, Bigorrilho, Camp.Siqueira, Semináro, Batel, Mercês, Centro, Ahú, Alto da Glória, Bom Retiro, Centro Cívico, Juvevê, São Francisco, São Lourenço, Água Verde, Boqueirão, Capão Raso, CIC, Fanny, Fazendinha, Guaira, Hauer, Lindoia, Novo Mundo, Pinheirinho, Portão, Santa Quitéria, Seminário, Vila Izabel, Xaxim, Cajuru, Butiatuvinha, Cascatinha, Orleans, Sta.Felicidade, São

Braz e Sto.Inácio. Início programado às 16 horas e retorno previsto às 4 horas de quarta-feira (20).

São José dos Pinhais: Guatupê, Academia, Cristal, Guatupê, Ipê, Afonso Pena, Aviação, Boneca do Iguaçu, Barro Preto, Arujá, Del Rey, Quississana, Costeira, Ouro Fino, Afonso Pena, Águas Belas, Independência, Boneca do Iguaçu, Iná, Aviação, Rio Pequeno e São Cristóvão. Início programado para as 16 horas e retorno previsto para às 4 horas de quarta-feira (20). Contenda e Francisco Kuzman, início programado às 20 horas e retorno previsto às 8 horas de quarta-feira (20).

Tijucas do Sul: Parte da localidade do Rincão ; Parte da localidade Campo Alto. Início programado às 20 horas e retorno previsto às 8 horas de quarta-feira (20).

Fazenda Rio Grande: Estados, parte do Gralha Azul e parte do Santa Terezinha. Início programado às 5 horas e retorno previsto às 23 horas de segunda-feira (18).

Almirante Tamandaré: Vila Sta. Terezinha, Jardim Colonial, Jardim São Domingos, Vila Rachel, Recantos dos Papagaios, Parte Alta Paraiso, Jardim Planalto, Jardim Valença Jardim Central, Mato Dentro, Jardim Dona Belezária, Cinthia Mara, Boixininga, Vila Pacotuba, Jardim Bela Vista, Planta Maria Carla e Planta Mosacal. Início programado às 17 horas e retorno previsto às 16 horas de terça-feira (19).

Terça-feira (19)

Curitiba: Batel, Centro, Rebouças, Bairro Alto, Tarumã, Capão da Imbuia, Bacacheri, Jardim Social, Bigorrilho, Camp.Siqueira, Água Verde, Seminário, Vila Izabel, Augusta, Bigorrilho, Campo Comprido, Santo Inácio, Cidade Industrial, Mossunguê, Riviera, São Braz, Orleans, Cachoeira, Barrerinha, Sta.Cândida, Boa Vista, São Lourenço, Abranches, Pilarzinho, Taboão, Santa Quitéria, Portão, Vila Izabel, Novo Mundo, Capão Raso, Pinheirinho, Sítio Cercado, Tatuquara, Campo de Santana, Caximba e Ganchinho. Início programado às 16 horas e retorno previsto às 4 horas de quinta-feira (21).

Colombo: Atuba, Osasco, Campo Pequeno, Roça Grande, Curitibano, São Gabriel e Monza. Início programado às 16 horas e retorno previsto às 4 horas de quinta-feira (21).

Pinhais: Alto Atuba 1 e 2, Emiliano Perneta 1, Centro 1 e 2, Palmital 1 e 2, Rural, Estância Pinhais 1 e 2, Weissópolis 1 e Vila Amélia 2. Início programado às 16 horas e retorno previsto às 4 horas de quinta-feira (21).

Campo Largo: Jardim Keli Cristina, Vila Torres 1, Vila Rebouças e Vila Gilcy. Início programado às 16 horas e retorno previsto às 4 horas de quinta-feira (21).

Almirante Tamandaré: Lamenha Grande, Colonia Prado, Graziele, São Jorge,

Cachoeira, Centro, Cintia Mara, Tati, Jardim Gramados, Jardim Roma, Monte Santo, São Gabriel e Prado. Início programado às 16 horas e retorno previsto às 4 horas de quinta-feira (21).

São José dos Pinhais: Aristocrata, Centro, Zaniolo, Braga, Cruzeiro, Águas Belas, Ouro fino, Costeira, Pedro Moro, Santo Antônio, Colônia Rio Grande, Itália e Bom Jesus. Início programado às 16 horas e retorno previsto às 4 horas de quinta-feira (21). Cachoeira, Campina do Taquaral Agarau, Campo Largo da Roseira e Cotia. Início programado às 20 horas e retorno previsto às 8 horas de quinta-feira (21).

Fazenda Rio Grande: Nações, parte do Gralha Azul, Industrial. Início programado às 5 horas e retorno previsto às 23 horas de terça-feira (19).

Almirante Tamandaré: Tranqueira, Parque Timbu, Jardim Areias e Vila Capivara dos Manfrom. Início programado às 17 horas e retorno previsto às 16 horas de quarta-feira (20).

Quarta-feira (20)

Curitiba: Uberaba, Cajuru, Guabirotuba, Uberaba, Alto Boqueirão, Boqueirão, Hauer, Cabral, Juvevê, Hugo Lange, Alto da Glória, Centro, Jardim Social, Bacacheri, Alto da XV, Cristo Rei, Prado Velho, Jardim Botânico, Bairro Alto, Tarumã, Capão da Imbuia, Barrerinha, Ahú, Boa Vista, São Lourenço, Cachoeira, Abranches, Sta.Cândida, Tingui, Atuba, Butiatuvinha, Lamenha Pequena, Santa Felicidade, Água Verde, Guaíra, Fanny, Lindoia, Novo Mundo, Capão Raso, Campo de Santana, Caximba, CIC, Ganchinho, Tatuquara, Umbará, Sítio Cercado, Água Verde, Parolin, Prado Velho, Rebouças e Caximba. Início programado às 16 horas e retorno previsto às 4 horas de sexta-feira (22).

São José dos Pinhais: Cidade Jardim, São Domingos, Aristocrata, Aeroporto, Águas Belas, Centro, Barro Preto, Arujá, Del Rey, Quississana, Costeira, Ouro Fino, Afonso Pena, Águas Belas, Independência, Boneca do Iguaçu, Iná, Aviação, Rio Pequeno e São Cristóvão. Início programado às 16 horas e retorno previsto às 4 horas de sexta-feira (22). Contenda e Francisco Kuzman, início programado às 20 horas e retorno previsto às 8 horas de sexta-feira (22).

Colombo: bairro Atuba. Início programado às 16 horas e retorno previsto às 4 horas de sexta-feira (22).

Piraquara: Planta Pontoni, Planta Ricardo Vagner, Jardim Alterosa, Jardim Itiberê, Jardim Dos Eucaliptos, Bosque Centenário, Planta Guarituba, Bosque Tarumã, Vila

Izabel, Vila Palmas, Vila Dirce, Vila Pedro Alcântara, Jardim Florença, Planta São Mateus, Vila Santa Helena, Jardim Águas Claras, Jardim Dos Estados, Jardim Veneza, Vila Osternak, Jardim Mirte, Jardim das Laranjeiras, Vila Remo, Jardim Olinda, Jardim Santa Maria, Planta Rita de Cássia, São Cristóvão, Vila Marumby, Vila Juliana, Jardim Bom Jesus, Jardim Sta.Mônica, Vila Dalila, Jardim Esmeralda, Jardim Primavera, Ipanema, Capoeira dos Dinos, Vila Fuck, Vila Militar, Vila Macedo, Vila Suzi, Planta Simone, Planta Cruzeiro, Vila Franca, Jardim Santa Clara, Jardim Santa Maria, Planta São Tiago, Vila Santa Helena e Planta Deodoro. Início programado às 16 horas e retorno previsto às 4 horas de sexta-feira (22).

Almirante Tamandaré: Solar Tanguá, Nossa Sra. do Pilar, Tanguá, início programado às 16 horas e retorno previsto às 4 horas de sexta-feira (22). Monte Santo, Campo Verde, São Francisco, Jardim Tatiana, Jardim Arvoredo, início programado às 17 horas e retorno previsto às 16 horas de quinta-feira (21).

Araucária: Campina da Barra, Costeira, Iguaçu, Tindiquera e Cachoeira. Início programado às 16 horas e retorno previsto às 4 horas de sexta-feira (22).

Tijucas do Sul: Parte da localidade do Rincão ; Parte da localidade Campo Alto. Início programado às 20 horas e retorno previsto às 8 horas de sexta-feira (22).

Fazenda Rio Grande: Estados, parte do Gralha Azul e parte do Santa Terezinha. Início programado às 5 horas e retorno previsto às 23 horas de quarta-feira (20).