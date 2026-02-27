Sebrae inaugura novas unidades em Curitiba para apoiar empreendedores

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Sebrae inaugurou nesta sexta-feira (27/2) três novas unidades em Curitiba para prestar apoio às micro e pequenas empresas da cidade. As filiais foram abertas na CIC, Boa Vista e Santa Felicidade, ampliando a presença do serviço além da sede no Prado Velho e das Salas do Empreendedor nas regionais.

A unidade da CIC, que atenderá cerca de 35 mil empresas da região, foi inaugurada com a presença do prefeito Eduardo Pimentel. As novas filiais fazem parte de um plano de expansão do Sebrae no Paraná, que visa ter 34 escritórios no estado até 2030.

Segundo Vitor Roberto Tioqueta, diretor-superintendente do Sebrae Paraná, as novas unidades foram estrategicamente posicionadas para facilitar o acesso dos empreendedores aos serviços de orientação, capacitação e apoio à gestão. O Sebrae atende anualmente 720 mil micro e pequenas empresas no estado.

Joailson Agostinho, gerente regional de Curitiba, explicou que o objetivo é aprofundar o atendimento nas regiões que receberam os novos escritórios, conectando-se com a comunidade local e os empreendedores da área. A expansão busca oferecer suporte mais próximo para quem deseja abrir ou expandir negócios na capital paranaense.

Após a inauguração na CIC, o prefeito visitou o Neoville, empreendimento imobiliário que se consolidou como importante eixo de desenvolvimento na região, ocupando uma área de 1 milhão de metros quadrados com lançamentos desde 2012.