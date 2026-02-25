Sebrae abre 3 novos escritórios em Curitiba para empreendedores

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Empreendedores e pequenos empresários de três regiões de Curitiba ganham, a partir desta semana, pontos de apoio mais próximos para desenvolver seus negócios. O Sebrae/PR inaugura, nesta quinta e sexta-feira (26 e 27 de fevereiro), três novos escritórios nas regiões do Boa Vista, Santa Felicidade e Cidade Industrial de Curitiba (CIC).

As novas unidades, que integram a Regional Curitiba, foram estrategicamente posicionadas para facilitar o acesso de micro e pequenas empresas, MEIs e empreendedores aos serviços de orientação, capacitação e apoio à gestão oferecidos pela instituição.

A expansão territorial faz parte de um plano maior do Sebrae/PR para estreitar laços com o público empreendedor da capital paranaense, levando soluções práticas que atendam desde a formalização de negócios até processos de inovação, acesso a mercados, obtenção de crédito e melhoria da competitividade.

O primeiro escritório a ser inaugurado fica no Boa Vista, na quinta-feira (26), às 18h, no Anita Shopping (Avenida Anita Garibaldi, 2480 – salas 03 e 04). No dia seguinte, sexta-feira (27), será a vez de Santa Felicidade receber sua unidade às 9h da manhã, na Rua Via Veneto, 1860. Para fechar a programação, na tarde de sexta, às 14h, o Sebrae/PR inaugura o escritório da CIC, localizado no Centro Comercial Neoville (Rua Pedro Gusso, 2001).