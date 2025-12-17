Saúde de Curitiba mantém serviços essenciais durante recesso de fim de ano

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba manterá serviços essenciais em funcionamento durante o recesso de fim de ano, de 22 de dezembro de 2025 a 2 de janeiro de 2026. A Central Saúde Já Curitiba (telefone 41 3350-9000) atenderá normalmente queixas agudas leves, de segunda a sexta-feira das 7h às 22h, e aos fins de semana das 8h às 20h.

As oito Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e o SAMU 192 funcionarão 24 horas por dia para urgências e emergências. Além disso, 11 unidades básicas de saúde estarão abertas em dias específicos do recesso, das 8h às 17h, oferecendo vacinação, atendimento de enfermagem, consultas médicas e odontológicas, e dispensação de medicamentos.

Serviços disponíveis e locais de atendimento

A Central Saúde Já Curitiba oferecerá atendimento para sintomas respiratórios de COVID-19, outras queixas leves, consultas médicas por vídeo, orientações sobre serviços do SUS e agendamentos diversos. Para acessar, é necessário ter cadastro no SUS Curitibano e o aplicativo Saúde Já instalado.

As UPAs abertas 24h estão localizadas nos bairros Sítio Cercado, Boa Vista, Campo Comprido, Tatuquara, CIC, Pinheirinho, Fazendinha e Boqueirão. As 11 unidades básicas que funcionarão em dias específicos do recesso estão distribuídas pelos distritos sanitários da cidade.

O atendimento normal em todas as 109 unidades de saúde da capital será retomado a partir de 5 de janeiro de 2026. A organização dos serviços durante o recesso segue o Decreto Municipal 670/2025, que estabelece o período de recesso dos serviços públicos municipais.