Saúde alerta para cuidados essenciais durante o carnaval em Curitiba

A Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba reforça os cuidados necessários para um carnaval seguro, com o início das festividades previsto para 14 de fevereiro. As recomendações visam prevenir riscos à saúde dos foliões durante os dias de festa.

O diretor do Centro de Epidemiologia da SMS, Dr. Alcides Oliveira, destaca a importância da prevenção contra Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). “É fundamental o uso de preservativos para evitar doenças como sífilis, hepatite A, HIV e mpox”, afirma. A Prefeitura disponibiliza gratuitamente preservativos e orientações nas 109 Unidades de Saúde e no Centro de Orientação e Aconselhamento (COA).

Outros pontos cruciais incluem evitar dirigir após consumo de álcool, usar protetor solar e repelente, manter a vacinação em dia e ter cuidado com alimentação e hidratação. “É essencial consumir água potável e alimentos higienizados para prevenir problemas gastrointestinais”, alerta Oliveira.

A Prefeitura oferece testes gratuitos para ISTs em todas as Unidades de Saúde e no COA, além da opção de solicitação online pelo site “A Hora é Agora”. Em caso de exposição ao HIV, a Profilaxia Pós-Exposição (PEP) deve ser iniciada em até 72 horas.

Para mais informações sobre serviços de saúde durante o carnaval, os cidadãos podem consultar o aplicativo Saúde Já! ou procurar a unidade de saúde mais próxima.