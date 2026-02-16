Santuário Perpétuo Socorro espera 50 mil fiéis na Quarta-feira de Cinzas; Programação!

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizado no bairro Alto da Glória, em Curitiba, preparou uma programação especial para a Quarta-feira de Cinzas (18), com três missas e 17 horários de novena distribuídos ao longo do dia. Todas as celebrações contarão com a tradicional imposição das cinzas.

As missas com novena acontecerão em três horários: 7h, 12h e 21h. Já as novenas serão realizadas de hora em hora, começando às 6h da manhã e seguindo até às 22h, facilitando a participação dos fiéis conforme suas rotinas diárias.

Tradicionalmente conhecido por receber mais de 35 mil pessoas a cada quarta-feira, o Santuário deve ultrapassar a marca de 50 mil visitantes nesta data que marca o início da Quaresma. A localização privilegiada na região central da capital paranaense contribui para o expressivo número de frequentadores, atraindo devotos de diferentes bairros de Curitiba e também da Região Metropolitana.

Para o padre Joaquim Parron, redentorista do Santuário Perpétuo Socorro, o grande movimento de fiéis evidencia a importância desta data no calendário litúrgico.

“A cada ano percebemos pessoas vindo de todas as regiões de Curitiba e da Região Metropolitana para rezar aqui no Santuário Perpétuo Socorro. Esse movimento expressa a fé do nosso povo e o desejo de começar esse tempo de Quaresma, tempo forte da Igreja em espírito de oração”, afirma o sacerdote.

A Quaresma também marca o período em que a Igreja Católica no Brasil realiza a Campanha da Fraternidade (CF). A edição de 2026 traz como tema “Fraternidade e Moradia” e o lema “Ele veio morar entre nós” (Jo 1,14), propondo uma reflexão sobre a moradia como direito fundamental.

Em sintonia com essa proposta, os Missionários Redentoristas, sob a liderança do padre Parron, têm atuado ativamente na questão habitacional desde o período da pandemia.

“Nós, Missionários Redentoristas, temos acompanhado essa questão da moradia nas periferias de Curitiba. De modo especial, temos apoiado as negociações com a Companhia de Habitação Popular de Curitiba (Cohab) e o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR). Por meio desse apoio, várias famílias conseguiram regularizar sua moradia e outras passaram a ter acesso ao aluguel social”, destaca o padre Parron.

A Quarta-feira de Cinzas inaugura os 40 dias de preparação para a Páscoa, período que a Igreja dedica à oração, ao jejum e às práticas de caridade.

Quarta-feira de Cinzas no Santuário Perpétuo Socorro

Missas com novena: 7h, 12h e 21h



Novenas: das 6h às 22h, de hora em hora



Local: Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Praça Portugal, s/n, Alto da Glória, Curitiba (PR)



Informações: (41) 3253-2031