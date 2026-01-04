Santa Felicidade recebe melhorias urbanas com novo asfalto e equipamentos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Regional Santa Felicidade, em Curitiba, passou por diversas melhorias urbanas em 2025. Foram realizadas intervenções em 38 ruas, totalizando mais de 16 km de asfalto novo ou revitalizado, além da entrega de novos equipamentos públicos e renovações em estruturas existentes.

Entre as principais obras, destaca-se a nova sede do Armazém da Família de Santa Felicidade, agora integrada ao transporte coletivo. O novo espaço, localizado na Via Vêneto, 1.339, em frente ao Terminal, oferece maior comodidade aos usuários, que podem fazer compras e retornar ao terminal em até duas horas sem pagar nova passagem.

A inauguração da Praça Barcelona trouxe um novo ponto turístico para a região. Com 2.600 m², a praça conta com um mirante que proporciona vista privilegiada de Curitiba e da Serra do Mar. Localizada em frente à rotatória da Rua Jacarezinho, no bairro Vista Alegre, o espaço se tornou mais uma opção de lazer para moradores e visitantes.

Na área da saúde, a Unidade de Saúde Bom Pastor, na Rua José Casagrande, 220, Vista Alegre, foi revitalizada. Com capacidade para atender cerca de 24 mil usuários cadastrados, a unidade recebeu investimentos de R$ 804,9 mil, sendo R$ 354,9 mil do Tesouro Municipal e R$ 450 mil do Ministério da Saúde.

A Rua da Cidadania da regional também passou por melhorias, incluindo a instalação de sistema de incêndio, rampa de acessibilidade e manutenções diversas. Além disso, recebeu iluminação cênica em LED, assim como a Paróquia de São Grato, proporcionando maior eficiência energética e destaque visual.

Outras intervenções incluíram a recuperação da passarela de madeira sobre o Rio Cascatinha, correções geométricas na Rua Professor João Falarz e a implantação de 775 metros de calçadas nos bairros Santa Felicidade e São João, melhorando a segurança e o conforto dos pedestres.