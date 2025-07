Santa Felicidade pode virar Patrimônio Cultural do Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O projeto de lei que reconhece oficialmente o bairro Santa Felicidade, em Curitiba, como patrimônio cultural, turístico e gastronômico do estado foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa do Paraná, nesta quinta-feira (03).

Para o deputado Ney Leprevost (União), autor do PL, ressalta que o reconhecimento oficial contribuirá para a adoção de políticas públicas voltadas à valorização e à preservação do patrimônio histórico e cultural. O bairro, fundado em 1878 por imigrantes italianos, é conhecido pela culinária, arquitetura e religiosidade trazidas das regiões do Vêneto e Trento.

“Santa Felicidade é um verdadeiro símbolo da imigração italiana e da cultura do nosso Estado. Reconhecer oficialmente esse bairro como patrimônio do Paraná é uma forma de preservar sua história e valorizar o trabalho de gerações que construíram esse legado”, afirmou o autor do projeto.

O que conhecer em Santa Felicidade

Entre os principais pontos turísticos do bairro tradicional de Curitiba estão a Igreja São José, construída em 1891, a Casa Culpi, a Casa dos Arcos e o Memorial da Imigração Italiana, que mantém viva a memória dos primeiros colonizadores.

Além disso, Santa Felicidade é ainda reconhecida nacionalmente como um dos maiores polos gastronômicos do Sul do Brasil, reunindo dezenas de restaurantes especializados em culinária italiana, com pratos típicos como polenta, frango, massas, embutidos, queijos e vinhos, muitos deles produzidos localmente.

A tradicional Festa da Uva, realizada anualmente, também é destaque no calendário cultural do bairro, atraindo visitantes de diversas regiões do Brasil e do exterior.