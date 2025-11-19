Santa Felicidade inicia programação natalina gratuita nesta sexta-feira

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Santa Felicidade, bairro tradicional de Curitiba, dará início à sua programação natalina gratuita nesta sexta-feira (21/11), às 19h. A celebração acontecerá na Vila de Natal, montada na Avenida Vereador Toaldo Túlio, 81, com diversas atrações abertas ao público.

O evento, organizado pela Associação do Comércio e Indústria de Santa Felicidade (Acisf), terá como ponto alto a chegada do Papai Noel. O personagem desembarcará de helicóptero no Restaurante Madalosso, na Avenida Manoel Ribas, 5875, às 17h30, seguindo depois para a Vila de Natal para a abertura oficial das comemorações.

A programação, que se estenderá por 46 dias até 6 de janeiro, inclui o acendimento das luzes natalinas, abertura de espaços como o presépio em tamanho real e a casa do Papai Noel, além de uma apresentação do coral do Grupo Folclórico Italiano.

Entre os destaques está uma parceria com a Prefeitura de Curitiba, que disponibilizou a Casa Culpi, um casarão histórico na Avenida Manoel Ribas, 8450, para apresentações do coral do Grupo Folclórico Italiano nos dias 11 e 15 de dezembro, às 19h.

Outras atrações incluem desfiles de carros antigos nas sextas-feiras e sábados à noite, e uma fábrica de panetones e culinária italiana no Restaurante Família Madalosso, oferecendo oficinas aos sábados e domingos, das 11h30 às 15h.

O evento, intitulado Natal Felice, tem como tema ‘A Magia do Natal com Sabor Italiano’, celebrando as raízes e a identidade dos imigrantes que fundaram Santa Felicidade.