Embora a recomendação seja para que as pessoas sigam em casa neste final de ano, muitas precisarão viajar. Neste caso, é importante ficar atento e a realização de exames para a detecção da covid-19 pode ser uma boa opção para deixar todos os seus mais seguros.

publicidade

O Hospital Santa Casa de Curitiba segue atendendo no drive-thru de exames RT-PCR e rápidos neste final de ano. O objetivo é garantir que as viagens, sempre que necessárias, aconteçam em segurança.

O sistema, montado em parceria com a empresa MedMe, fica na Avenida Visconde de Guarapuava, 3.170, no Centro, e funciona das 8h30 às 18h , exceto no dia 31/01, que atenderá até às 16h. O RT-PCR custa R$ 300,00, o antígeno R$ 250,00 e o sorológico R$ 150,00. Não é necessário agendamento, o atendimento é feito por ordem de chegada.

Para mais informações, é possível fazer contato pelo WhatsApp da MedMe: (41) 99970-0945, telefone 3079-0945 ou pelo site: www.medmefarmacias.com.br.

O diretor-geral da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba (ISCMC), Eduardo Otoni, destaca a importância do diagnóstico para a diminuição de novas pessoas infectadas, especialmente nas celebrações de final de ano. “Considerando que cada paciente diagnosticado e orientado poderá prevenir novas pessoas de serem infectadas, contribuímos para uma redução imediata no número de novos casos por meio dos testes rápidos e do RT-PCR”, reforça.

Os exames

publicidade

O RT-PCR é considerado “padrão ouro” segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) e detecta a fase aguda da doença, ou seja, quando há potencial possibilidade de transmissão. Já o sorológico detecta se a pessoa teve contato com alguém infectado em até três semanas e se está com covid-19 no momento (IGG e IGM).

Após o resultado do exame, todos recebem orientações de como realizar o isolamento, evitando outros infectados, e como buscar ajuda médica.