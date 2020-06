A Santa Casa de Curitiba fará neste fim de semana testes rápidos de coronavírus no sistema drive thru, em que a pessoa não precisa descer do carro. Os exames serão ho estacionamento do hospital, com entrada pela Avenida Visconde de Guarapuava, no Centro.

A ação não é gratuita. Os testes podem ser pagos na hora ou de forma antecipada, pelo site ou aplicativo da MedMe Farmácias, parceira da ação. O atendimento será a partir do sábado (6) e vai até domingo (7), das 8h30 às 18h. Os testes custam R$ 200. Os exames também poderão ser feitos na próxima semana, conforme a demanda, no horário de funcionamento das 8h30 às 18h.

Segundo a Santa Casa, o objetivo da testagem é suprir uma demanda de pacientes que estão com sintomas mas acabam não tendo acesso a testes pelo sistema de saúde, por não se enquadrarem na classificação de casos graves. São os casos considerados leves ou os de pessoas que tenham tido contato com alguém infectado.

Para baixar o sistema e fazer a compra dos testes pelo celular, é preciso instalar o aplicativo MedMe, pela loja de aplicativos disponível nas plataformas Android e IOS. Já a compra pelo site pode ser feita no endereço: www.medmefarmacias.com.br. Após a compra, o interessado pode agendar o horário do exame ou tirar suas dúvidas pelo WhatsApp da MedMe: (41) 3079-0945.

O teste tem o valor de R$ 200 e pode ser parcelado em até 3x sem juros pelo aplicativo ou pelo site da MedMe. O pagamento também pode ser na hora, no débito ou crédito à vista. No local, o paciente precisará apresentar um documento com foto. Caso o paciente queira esperar, o teste ficará pronto em até 15 minutos ou ele poderá receber o laudo por e-mail ou WhatsApp.

Santa Casa na sua casa

Além do sistema drive thru, a Santa Casa também iniciará o projeto “Santa Casa na sua casa”, na modalidade home care – que é o atendimento em domicílio. Neste caso, o paciente também pode se cadastrar no site ou no aplicativo da MedMe e solicitar a realização do exame para a covid-19 em casa.

