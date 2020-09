A Santa Casa de Curitiba está com 73 vagas de emprego efetivas e temporárias abertas para contratação. A maior das oportunidades são na área da saúde, mas há também vagas para áreas administrativas. As vagas são para técnico em enfermagem, enfermeiro, auxiliar de farmácia, coordenador de enfermagem, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, coordenador de atendimento e gerente financeiro e de custos.

Além da sede do hospital filantrópico, no Centro de Curitiba, os novos funcionários também também vão atuar no prédio do Instituto de Medicina, no bairro Alto da XV, que foi reformado e reativado em uma parceria com a prefeitura para atender pacientes com covid-19.

Marli Credidio, gerente Corporativo de Gestão de Pessoas da Santa Casa, relata que o momento é de extrema ajuda tanto aos pacientes como também para a pessoa que está na procura por um emprego.

“Se você é da área e tem interesse, mande seu currículo. Se não é, mas tem um amigo ou parente, ajude a divulgar. Afinal, a expertise desses profissionais é essencial para vencermos a luta contra o coronavírus e retomarmos outras atividades tão necessárias aos pacientes. Com o retorno das consultas eletivas e das cirurgias, a nossa demanda por profissionais da saúde aumentou bastante”, afirma.

Para participar do processo seletivo, é necessário preencher os requisitos de acordo com o cargo desejado. As vagas também são destinadas a pessoas com deficiência. Os interessados devem enviar o currículo para o e0mail rh@santacasacuritiba.com.br, com o nome da vaga no assunto e aguardar o contato.

Confira a quantidade de vagas e o tipo de contrato para cada função. Apesar de grande parte das vagas serem temporárias, há chances de renovação do contrato e de efetivação.

Vagas Cargo Requisitos Contrato 50 Técnico em Enfermagem Ensino Técnico completo em Enfermagem e registro ativo no Coren Temporário 10 Enfermeiro Ensino Superior completo em Enfermagem e registro ativo no Coren Temporário 5 Auxiliar de Farmácia Ensino Médio completo Temporário 3 Coordenador de Enfermagem Ensino Superior completo em Enfermagem e registro ativo no Coren. Desejável Pós-graduação em Gestão ou áreas afins Temporário 2 Fisioterapeuta Ensino Superior completo em Fisioterapia e registro ativo no Crefito Prazo indeterminado 1 Fonoaudiólogo Ensino Superior completo em Fonoaudiologia e registro ativo no Conselho de Classe Prazo indeterminado 1 Coordenador de Atendimento Ensino Superior completo em Administração, Gestão Hospitalar ou áreas afins. Desejável Pós-Graduação. Prazo indeterminado 1 Gerente Financeiro e de Custos Ensino Superior completo em Administração, Finanças ou Ciências Contábeis. Desejável Pós-graduação Prazo indeterminado