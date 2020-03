A Sanepar informou que vai ampliar o número de bairros de Curitiba e Região Metropolitana que passarão por rodízio no abastecimento de água. Uma tabela com o nomes e dias em que cada bairro ficaria sem água havia sido divulgada ontem, com a programação até sexta. Agora foram incluídos mais bairros e o cronograma vai até segunda-feira (23).

Nos próximos dias será necessário interromper o fornecimento de água em alguns bairros de Curitiba e região devido à queda na produção causada pela estiagem das últimas semanas. Além disso, houve aumento do consumo em função das altas temperaturas.

A decisão de ampliar a abrangência dos cortes tem por objetivo não prejudicar sempre as mesmas regiões. A parada no abastecimento ocorre às 8 horas, com normalização prevista para a manhã do dia seguinte. Durante a normalização, que ocorre sempre de forma gradativa, a recuperação pode ser mais rápida em algumas regiões do que em outras. Nas áreas mais distantes dos centros de reservação o retorno ocorre mais lentamente. Por isso, a Sanepar pede paciência.

Veja a lista:

Dia 19/03 (Quinta-feira)

Cidade Bairros Curitiba Água Verde, Fanny, Guaira, Parolin, Prado Velho, Cascatinha (parcial), Sta.Felicidade, São Braz, Rebouças, Campo Comprido, Cidade Industrial, Mossunguê Araucária Boqueirão, Cachoeira, Capela Velha, Centro, Costeira, Estação, Fazenda Velha, Laranjeiras, Passaúna, Sabiá, Vila Nova, D. Victoria, Jd. Plinio, Iguaçu.

Dia 20/03 (Sexta-feira)

Cidade Bairros Curitiba Água Verde, Boqueirão, Capão Raso, CIC, Fanny, Fazendinha, Guaira, Hauer, Lindoia, Novo Mundo, Pinheirinho, Portão, Santa Quitéria, Seminário, Vila Izabel, Xaxim.

Dia 21/02 (Sábado)

Cidade Bairros Piraquara Capoeira dos Dinos, Vila Santa Helena, Jardim Águas Claras, Jardim Dos 21/03/2020 08:00 Estados, Jardim Veneza, Vila Osternack, Jardim Mirte, Jardim das Laranjeiras, Vila Curitiba Bairro Alto Curitiba (parcialmente) Tarumã, Capão da Imbuia, Bacacheri, Jardim Social, Barreirinha, Boa Vista, Santa Cândida, Tingui, Atuba, Campo de Santana, CIC, Ganchinho, Pinheirinho, Sítio Cercado, Tatuquara, Umbará Colombo (parcial) Atuba

Dia 22/03 (domingo)

Cidade Bairros Pinhais Weissópolis 1, Palmital 1 e 2, Rural, Centro 1 e 2, Vila Amélia 2, Alto Atuba 1 e 2, Emiliano Perneta 1, Centro 1 e 2, Palmital 2, Rural, Eståncia Pinhais 1 e 2, Sete Vilas. Curitiba Jardim das Américas Curitiba (parcial) São Francisco, Bom Retiro, Mercês, Abranches, Bigorrilho, Mercês, Pilarzinho, São Lourenço, Vista Alegre, Cascatinha, São João, Cajuru, Uberaba, Boqueirão, Guabirotuba, Alto Boqueirão, Hauer.

23/03 (Segunda-feira)

Cidade Bairros Curitiba (parcial) Hauer, Guabirotuba, Boqueirão, Cajuru, Uberaba, Alto 23/03/2020 08:00 Boqueirão, Capão Raso, CIC, Pinheirinho, Sítio Cercado, Tatuquara.

A Sanepar orienta ainda que é essencial fazer uso racional e consciente da água, priorizando o consumo humano para alimentação e higiene pessoal. A população deve evitar desperdícios e adiar atividades não emergenciais, como lavagem de carros e calçadas. Outras recomendações são reutilizar a água do enxágue da máquina de lavar ou do tanque para lavagem de calçados, pisos, tapetes, rega de plantas e mesmo para descarga de vasos sanitários.

Outras orientações são verificar vazamentos em torneiras e tubulação interna do imóvel, reduzir o tempo de chuveiro e manter fechada a torneira em atividades como escovar os dentes, fazer a barba e lavar a louça.

Clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar podem ficar desabastecidos temporariamente. A Sanepar lembra que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.